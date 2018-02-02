Spor salonları engelsiz olsun! Engelsiz tribün ile haydi maça gel…

Engelli bireylerin basketbol salonlarında 'herkes gibi, herkesle beraber'' sloganıyla maçları rahatça izleyebilmeleri için bir kampanya başlatıldı.

Türkiye’de özellikle basketbol salonlarının fiziksel durumlarının engelli taraftarlar için elverişli olmaması ve yaşanan zorluğa dikkat çekmek için siz de bu harekete destek olabilirsiniz…

İşte engelsiz tribün hareketinin tüm sporseverlere mesajı…

Engelli bireyler olarak basketbol salonlarında bizlerin zorluk yaşamadan erişebileceği tribünlerin olmasını istiyoruz.Takımına gönül veren iyi birer taraftar olarak, takımlarımızı hem kendi salonlarında hem de mümkün oldukça deplasmanlarda “herkes gibi, herkesle beraber” rahatça izlemek ve destekleyebilmek istiyoruz.

Salonların fiziksel durumlarının elverişli olmaması, engelli bireyleri, neredeyse müsabakaların oynandığı sahanın içerisinde bir noktada maçları izlemek durumunda bırakıyor.Bu noktalardan acil çıkışlara, yemek ve ihtiyaç noktalarına ulaşımın kısıtlı olması maçların rahat izlenememesine, hatta bazen hiç takip edilememesine neden oluyor.Üstelik salon sporlarının zaman zaman sahanın kenarına da taşabilen oyunlar olması sebebiyle, hem engelli bireyler hem sporcular güvenlik açısından tehlike altına girebiliyor.Aynı zamanda, engelli bireyler beraber geldikleri refakatçileri ile müsabakaları ayrı ayrı izlemek durumunda kalıyorlar.

Bizler, bugün takımımın sahasında inşa edilen engelsiz tribünde takımımı rahatça destekleyebiliyoruz. Ancak diğer tüm engelli taraftarların, takımlarını nerede olursa olsun destekleyebilmesi ve o taraftarlık ruhunu yerinde yaşayabilmesi gerektiğine inanıyoruz.Bu noktada, Tofaş'ın başlattığı engelsiz tribün hareketinin, diğer tüm spor kulüplerinin katkılarıyla, başta basketbol salonları olmak üzere tüm salon sporlarına yayılmasını diliyoruz.

Kampanyaya buraya tıklayarak destek verebilirsiniz…