Serdar Ali Çelikler: Aykut Kocaman, Ali Koç’un içerideki adamı mı?

Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Çelikler, Kocaman'ın Ali Koç'un içerideki adamı olduğunu iddia etti.

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe yönetimine de mesaj verdiğini ifade eden Çelikler; “Israrla ‘Şampiyon olacağız’ diyen, bunu da Ersun Yanal’ın taktiği zanneden Aykut Hoca, bu işten vazgeçmiş anlaşılan. Eski dönemlerde de aslen negatif bir bakış açısına sahip olduğunu bildiğim, “Bizi yapmazlar” fikrini dillendirdiğine şahit olduğum Kocaman bu açıklamasıyla aslında yönetime de mesaj veriyor” dedi.

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Kocaman’ın açıklamalarının iki mesajı içerdiğini vurgulayan Çelikler; ”Transfer döneminin bittiği anlarda kazanılmış bir maçın ardından, öyle de çok hakemlik bir durumun olmadığı bir maçtan sonra yapılan bu açıklama şu 2 mesajı içeriyor:

Kendini kurtarma ve taraftara “Ben demiştim, bizi yapmazlar” savunma mekanizması oluşturma.

Ozan Tufan meselesi ile başlayan, Acıbadem sponsorluğu ile devam eden ve transfer yapılmayışı ile ayyuka çıkan yönetim-hoca anlaşmazlığına karşı, yönetimi zor duruma sokmak için yapılmış bir açıklama. ”Puan farkı suni” diyen bir adamın birdenbire bunu demesi ve kendi inancını da kaybettiğini ortaya koyması ilginç… Acaba bu Kocaman hakikaten Ali Koç’un ”İçerideki” ismi mi? diye sormaktan alıkoyamıyorum kendimi!

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