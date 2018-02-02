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Serdar Ali Çeliker: Aykut Kocaman’ın tedavi olması lazım!

Serdar Ali Çeliker dün Life Plus Tv'de yayınlanan SPor Plus programında Aykut Kocaman'ın tedavi olması gerektiğini söyledi.
08:562 Şubat 2018
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Ünlü yazar ve futbol yorumcusu Serdar Ali Çeliker dün gece katıldığı Spor+ programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman için ilginç ifadeler kullandı.

Kocaman’ın ciddi baskı altında olduğunu söyleyen Çeliker, ‘Ben tedavi olması gerektiğini düşünüyorum, egolu ve kendine aşık bir adam. Fatih Terim’den hiçbir farkı yok’ ifadelerini kullandı.

01 Şubat 2018 Aykut Kocaman PFDK`ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akın Çorap Giresunspor ile oynanan kupa maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 09:09 | 02.02.2018
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