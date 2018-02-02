Şenol Güneş savunmadan şikayetçi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 biten Bursaspor maçı sonrası savunma oyuncularının performansını eleştirerek "Bizim gibi büyük takımların yiyeceği goller değil" dedi.

Süper Lig’de Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu golle Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncularından memnun olduğunu ancak fazla bireysel hata yaptıklarını belirten Şenol Güneş, “1-0’dan sonra 2’nci golü bulabilirdik, onu yapamadık. Hiç beklenmeyen şekilde, bizimkilerin de yardımıyla, bizim gibi büyük takımların yemeyeceği goller yedik. Bu tip pozisyonlarda böyle gol yemek doğru değil. Tam tersine rakip savunmadayken etkili pozisyonlarımız vardı gole çeviremedik” diye konuştu.

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Tecrübeli çalıştırıcı, “Kazanmamız gereken bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamıştık, 1-0 öne de geçtik. 2 tane anormal hatamız, pahalıya mal oldu. Rakibi oyuna ortak ettik, coşkusunu artırdık. İkinci yarıda pozisyonlarımız var, son dakikada attığımız golün ardından oluşan sonuç ne Bursaspor’a ne de bize yarayan bir sonuç oldu. Beklenmeyen şekilde yediğimiz goller var, 2 puan kaybetmemize sebep oldu. Bursaspor’u tebrik ediyorum, kaybettiğimiz 2 puan diye düşünüyorum” dedi.

Bursaspor Beşiktaş maçında oyun sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyunu durdurdu. Yardımcıları ile orta sahaya gelen Halil Umut Meler, daha sonra Burasporlu futbolcuların taraftarları uyarması sonucu maçı devam ettirdi. İlgili Haberi Oku

“KAZANACAK KADAR İYİ FUTBOL OYNADIK”

Ligdeki şampiyonluk iddialarına yönelik de konuşan Şenol Güneş, “Beşiktaş’ta her zaman hedef şampiyonluktur. Bugün de kazanmak için sahaya çıktık, kazanabilirdik. İster ben olayım, ister başkası, Beşiktaş takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Biz yarıştayız. Salı günkü maçı düşünüyoruz, her maçı kazanmak için iyi futbol oynamaya çalıştık, salı günü de aynı şeyi yapacağız. Bugün kazanacak kadar iyi futbol oynadık” ifadelerini kullandı.