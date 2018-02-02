Rıdvan Dilmen: ‘Allah-u Ekber ne oluyor arkadaşlar?’

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, yorumcu Rıdvan Dilmen ilk yarı değerlendirmesinde ses getirecek açıklamalar yaptı.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor – Beşiktaş maçının ilk yarısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bursa’nın stadındaki zemini eleştiren Dilmen, yeşil beyazlı taraftarların sahaya yabancı madde atmasına ve tribünlerde “Allah-u Ekber” şeklinde tezahürat yapılmasına tepki gösterdi.

İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları;

“Oyunu konuşmak isteriz. Oyun heyecanlı, sert. Zemin de kötü, şaşırdım bu kadar kötü olmasına. Beşiktaş’ın da kötü oynarken muazzam golü. Beşiktaş ancak yıldız oyuncularıyla ortak olurdu maça ve öyle de oldu. Negredo’da uzaklaştıramadı. Sağ ayağına geldiği için sanırım ayağına tam oturtamadı. Ama çok da eleştiremeyiz Negredo’yu son anda gördü. İkinci golde de Yusuf ortaladı, Fabri ve daha sonra Vida’dan geliyor. Top acaba içeride mi dışarı mı diye tekrar baktım. Yayıncı kuruluş daha iyi çizebilir bunu. Top dışarıda değil gibi ama bilmiyorum.”

“AYNI ŞEYLER DAHA ÖNCE DE YAŞANDI”

“Bursaspor ilk kez de kazanmayabilir, son kez de kazanmayabilir. Allah uzun ömür verdikçe izleyeceğiz. Böyle olmaz abi. Maç 0-0’ken yabancı madde atıyorsun. geriye düşünce atıyorsun, beraberliği yakalıyorsun atıyorsun, öne geçince yine atıyorsun. Aynı şeyler daha önce de yaşandı. Lig sertleşince gördüğün gibi. Bursaspor-Beşiktaş maçı uzun yıllar böyle geçiyor. Burada da oluyor zaman zaman. Bütün şehirlerde oluyor.”

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“MARKANIZ NE OLDU BİLİYOR MUSUNUZ?”

“Bursa-Beşiktaş maçları gergin geçiyor. Hakemler belki kutlayacağız iyi idare ettiği için ama ölse ne yapacağız. Aferin mi diyeceğiz. Biz niye futbol konuşacağız ki? Futbolun markası bizde yetişmiyor. Dünyanın en büyük yalanı. Markanız ne oldu biliyor musunuz? Salı günü Eşkiya, Çarşamba başka bir dizi başladı, Perşembe de başka bir dizi başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını çok kişi son anda buldu. Dizilerin karşısında yenildi 3 büyükler. Dizi büyüklerin önüne geçmiş bir de marka değerinden bahsediyorsunuz.”

Bursaspor Beşiktaş maçında oyun sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyunu durdurdu. Yardımcıları ile orta sahaya gelen Halil Umut Meler, daha sonra Burasporlu futbolcuların taraftarları uyarması sonucu maçı devam ettirdi. İlgili Haberi Oku “ALLAH-U EKBER NE OLUYOR ARKADAŞLAR?”

Marka değeri sürekli oyun durarak olmaz. 2.5 yıllık kontrat yapmış Eto’o, kontratı bittiği gün 40 yaşında olacak. Bursaspor şampiyonluk yaşamış ama neler oluyor görüyoruz. Bursalılar bize kızmasın onlar bizim dostlarımız. Ama oyun konuşturmadınız bize. Sağlıklı bir şekilde maç bitsin istiyorum. Quaresma değil de başkası olsa yine aynı şeyler yaşanacaktı. Şunu da söyleyeyim. Çok rahatsız olduğum bir konu var. Yahu Allah aşkına ne oluyor arkadaşlar. Tribünlerde Allah-u Ekber, Allah-u Ekber ne oluyor arkadaşlar? Bu nedir arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi çok üzülüyorum ya. Burada spor yapılıyor ya. Hiç anlam veremiyorum.”“QUARESMA DEPLASMANLARDA YOK”

Rıdvan Dilmen, programın maç sonrası bölümünde ise şu yorumlarda bulundu:

“Beşiktaş’ın fikstürü zorlaştı. Büyük ihtimal tur atlayacak ve Fenerbahçe maçları var. Başakşehir ayrıca Bayern maçları var. Sonradan giren oyuncular katkı veremiyor. Beşiktaş mesafeleri uzun oynuyor. Beşiktaş iyi oynaması gerek yok Adriano çıkıp atabiliyor ama bütünlüğünü kaybetti. Yaş ortalaması 31,7 olan bir takım. Altını çizmemizin nedeni maç adedinin çok olması… Bu takım minimum 2/3 oynayan bir takımdı. Nasıl olursa şampiyon oluruz rahatlığı oldu ayrıca Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu etkiledi. Bu maçı Beşiktaş Cumatesi 16:00’da oynaması lazımdı. Kulüpteki bu işlere bakan isimlerin bakması lazımdı… Bursa her zaman zor deplasmandır. Beşiktaş geçen sezon 1-0’ı bulduktan sonra hemen ikinciyi atmıştı. Quaresma deplasmanlarda yok. Vodafone Park’ın büyük yıldızı…”