Merve Aydın kimdir? Surivor All-Star kadrosundaki Merve Aydın kaç yaşında?

2014 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de hırsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Merve Aydın, 3. kez Survivor'a katılıyor. 2015 yılında katıldığı Surivor All-Star finalinde Turabi'ye kaybeden Merve Aydın bu kez büyük ödülü kazanmak istiyor. Survivor All Star 2018'de yer alacak Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında? İşte Merve Aydın kim diye merak eden seyircıler için Survivor Merve ve merak edilen hayat hikayesi...

İlk kez katıldığı 2014 Survivor'da oyunlarda gösterdiği başarılı performası ve hırsıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Merve Aydın'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenen Surivor 2018’de All-Star kadrosu içinde katılacağı açıklandı. 2014 yılı Survivor'da üçüncü, 2015 All-Star Survivor'da hayat hikayesi ile gündeme gelen Merve Aydın finalde Turabi'ye kaybederek ikinci olmuştu. Merve Aydın, bu sefer şampiyonluk için her şeyini ortaya koyacak. Peki 10 Şubat'ta başlayacak olan Surivor All-Star'da kadrosu boy gösterecek olacak Merve Aydın kim, yaşı gibi sorular sorulurken Survivor Merve, Survivor 2018 macerasını güzel bitirmek istiyor. Peki Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nerelerde yarıştı? İşte Merve Aydın'ın hayatı…

MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Şubat'ta başlayacak Survivor All-Star'a katılacağı açıklanmasının ardından en çok merak edilen sorularının arasında Merve Aydın kimdir sorusu yer aldı… İşte Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı… Merve Aydın 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul’da doğmuş Türk atlettir. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.2008’de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011’de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası’ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35’lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya’da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23’lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2014 Mart’ından itibaren star TV’de yayınlanan Survivor’da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun’la birlikte 3. olmuştur.