MAÇ ÖZETİ: Bursaspor Beşiktaş maç özeti izle! Bursaspor Beşiktaş maçı nefes kesti! Beklemeden maçın özetini izle!

20. haftanın ilk karşılaşması olan Bursaspor Beşiktaş maçında, Bursa 1-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'a karşı 2-1 öne geçti fakat uzatma anlarında Negredo'nun golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi. Uzun yıllır unutulmayacak, karşılıklı çok sayıda gol pozisyonun yaşandığı maçın özetini izlemek isteyen futbol severler bitiş düdüğü ile arama motorlarına akın etti. İşte Bursaspor Beşiktaş maç özeti ve maçın golleri...

Başında bitişine kadar izleyenleri hop oturup hop kaldıran Bursaspor Beşiktaş maçı özeti karşılaşma biter bitmez futbol severler tarafından heyecanla beklenmeye başladı. Maçı kaçırıp Bursa Beşiktaş maç özetini izleyenleri bile heyecanlandıran gol pozisyonlarının yaşındığı maçta Bursa’ya karşı Beşiktaş uzatmalarda bulduğu goller 2-2 berabere kaldı. Haberimiz içinde linkten Bursaspor Beşiktaş maçı geniş özeti izleyebilecek olan futbol severler adeta maçı kaçırdığı için dizlerini dövecek. Bursaspor BJK maç özeti izleyenlerin bile kalp atışlarını hızlandıracak pozisyonların yaşandığı bir karşılaşma oldu. Maçın önemli anlarını ve maç özetini haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Bursaspor Beşiktaş maçı özeti, önemli anları ve golleri izleyebilirsiniz.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Lig’de 20. haftanın şampiyonluk yarışında önemli maçında Bursaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş’ın yeni transferi Vagner Love maça yedek kulübesinde başladığı maçta Beşiktaş, 13. dakikada Adriano’nun attığı golle maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Bursaspor’un, 37. dakikada Negredo’nun kendi kalesine attığı gole ve 45+2. dakikada Delarge’ın attığı gollere engel olamayınca 2-1 öne geçti. Futbolseverlerin Bursaspor Beşiktaş maçının özetini izlediğinde de göreceği, çok sayıda karşılık pozisyona girdiği fakat iki takım da bu ataklardan sonuç alamadı. Maçın 2-1 skorla biteceği beklenirken uzatmala anlarında Negredo’nun attığı golle maç 2-2 sona erdi.

BURSASPOR TRİBÜNLERİNDE MEHMETÇİK KOREOGRAFİSİ

Spor Toto Süper Lig´deki Bursaspor-Beşiktaş maçında takımlar seremoniye çıktığında yeşil-beyazlı taraftarlar iki tribünde de koreografi gerçekleştirdi. Maraton tribünleri boyunca yeşil-beyaz bir arka fon üzerine Türk bayrağı oluşturuldu. Güney kale arkası tribünlerinde ise kartonlarla `Bursa´ yazısı oluşturulurken, tribünün hemen altında ise `Destanlar yazılmış memleketime´ pankartı yer aldı. Bursaspor taraftarı, Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçik´e destek verdi.

YABANCI MADDELER YÜZÜNDE BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI DURDU

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa’da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyunu durdurdu. Yardımcıları ile orta sahaya gelen Halil Umut Meler, daha sonra Burasporlu futbolcuların taraftarları uyarması sonucu maçı devam ettirdi.

ADRIANO'DAN JENERİKLİK GOL!

Mücadelenin 13. dakikasında Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direğe açılan top Quaresma'da kaldı. Quaresma yanına sokulan Negredo'yu topla buluşturdu. Negredo, arkadan bindiren Adriano'ya topu çıkarttı. Brezilyalı bek, sağ ayağıyla uzak köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapan isim oldu.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

BURSASPOR: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Bostock, Aziz, Delarge, Stancu

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

Beşiktaşımız, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı.#Beşiktaş pic.twitter.com/shR6fXOvds — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Şubat 2018

VAGNER LOVE İLK KEZ FORMA GİYDİBeşiktaş yönetiminin devre arasında büyük fedekarlıklarla transfer ettiği Wagner Love Teknik Direktör Şenol Güneş’in istediği ile yedekler arasında yerini aldı. Vagner Love maçın ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de boy göstermiş oldu.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 1 Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

Dakika 13 GOL! Lens’in sağ kanattan yaptığı ortada arka direğe açılan top Quaresma’da kaldı. Quaresma yanına sokulan Negredo’yu topla buluşturdu. Negredo, arkadan bindiren Adriano’ya topu çıkarttı. Brezilyalı bek, sağ ayağıyla uzak köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 18 Beşiktaş golü bulduktan sonra oyunu daha fazla rakip yarı alanda oynamaya başladı.

Dakika 37 GOL! Yusuf, sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Arka direğe açılan topu Titi içeriye çevirdi. Negedo ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Hakemler bu golü Titi’ye yazdılar. Ancak maçtan sorna pozisyonu tekrar inceleyip yeniden karar verecekler.

Dakika 45 GOL! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf’un içeri çıkarttığı topu Vida kesti. Yusuf, topu kornere çıkmadan arka direğe indirdi. Delarge, bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Dakika 92 GOL! Sol kanattan Caner’in ön direğe kestiği topa Negredo kafayı vurdu. Harun’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

Dakika 96 Maçın son düdüğü geldi. Beşiktaş, Negredo’nun uzatma bölümünde attığı golle Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.