Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın cezası belli oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1 maç men ve 13 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’un teknik direktörü Marius Sumudica, 1 maç ceza ve 13 bin TL para cezası aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Akhisarspor maçında tribüne gönderilmişti.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.02.2018 tarih ve 47 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA’nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK”