Grid kızları alınan karar sonrasında isyan etti!

Formula 1 yöneticilerinin 'günümüz toplum kurallarına uymayan bir kullanım' gerekçesiyle 2018'de işten çıkardığı grid kızları, feministlere çattı. Twitter'da seslerini yükselten grid kızları, 'kadın hakları savunucuları yüzünden çok sevdikleri bir meslekten oldukları ve işsiz kaldıkları' savını ortaya attı.

Formula 1’de pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan hostesler olan grid kızları, pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Kadın hakları savunucularının kantarın topuzunu kaçırmasının kurbanı olduklarını öne sürmeleri dikkat çekti.

‘KADIN HAKLARI MÜCADELESİ ADINA BAŞKALARINA NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEMELİLER’

Rebecca Cooper ”Kadın hakları için mücadele ettiklerini söyleyen kadınların başkalarına ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesi gülünç. Bu yüzden bizim sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık” dedi.

So the inevitable has happened, F1 gridgirls have been banned. Ridiculous that women who say they are “fighting for women’s rights” are saying what others should and shouldn’t do, stopping us from doing a job we love and are proud to do. PC gone mad #Gridgirls — Rebecca Cooper (@rebeccageldard) 31 Ocak 2018

‘HİÇBİR ZAMAN RAHATSIZLIK HİSSETMEDİM’

​Lauren-Jade Pope,”O feministler yüzünden işimizden edildik. 8 yıllık grid kızıyım ve hiçbir zaman kendimi rahatsız hissetmedim. İşimi seviyorum, sevmeseydim yapmazdım! Kimse bizi bunu yapmaya zorlamıyor! Bu bizim tercihimiz!” diye sesini yükseltti.

Get me on @thismorning so I can defend us #gridgirlsBecause of these feminists, they've have cost us our jobs! I have been a grid girl for 8 years and I have Never felt uncomfortable! I love my job, if I didn't I wouldn't do it! Noone forces us to do this! This is our choice! pic.twitter.com/PUWcyB5BeG — Lauren-Jade (@laurenjadepope) 31 Ocak 2018

‘HİÇBİR ŞEKİLDE İSTİSMARA UĞRAMADIM’

​Hannah Louise ”Bir grid kızıyım, mesleğimi SEVİYORUM, bu iş BENİM TERCİHİM. Şu sıra yaşadığımız mesele, hiçbir şekilde istismara uğramamış insanlar adına istismar eden çok fazla insan olması” diye yazdı. Louise, Britanya Süperbike Şampiyonası ve Isle Adası Turist Kupası gibi yarışmalarda da aynı kararın alınması halinde yıkılacağını sözlerine ekledi.

I am a grid girl, I LOVE my job and I CHOOSE to do it! The issue at the moment is there are too many people being offended on behalf of people who are not offended at all! I will be devastated if @OfficialBSB and @iom_tt follow suit.#saveourgridgirls #womensrights gridgirls pic.twitter.com/yr074Bnnq0 — Hannah Louise (@Hannah_James_6) 31 Ocak 2018

‘SAYGI GÖRÜYORDUM, ÜCRETİM DOLGUNDU’

​Lucy Stokes ”İşimi seviyorum. Saygı görüyorum, iyi ücret alıyorum ve çalıştığım takımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kimsenin hele feministlerin mesleğimizi yargılamaya hakkı yok. Dürüst olmak gerekirse onlar yüzünden bu kadar çok kadın işsiz kalıyor. Hani nerede eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi?” diye sorguladı.

I love my job. I'm respected, paid well & proud to represent the team I'm working for. It's not right for anyone, let alone ‘feminists' to judge our job when quite frankly they are putting so many women out of work. Where is the equality & empowerment here? #GridGirls #F1 pic.twitter.com/ookyjB1A8Q — Lucy Stokes (@LucyStokes_) 31 Ocak 2018

​HOLLYWOOD’DA SİSTEMATİK TACİZLE MÜCADELE KAMPANYASININ ARTÇILARI

Formula’nın grid kızları uygulamasından vazgeçmesi, Hollywood’daki sistematik cinsel saldırı ve istismarın ifşa edilip bununla mücadele edilmesi için başlatılan ‘MeToo’ ve ‘Time’s Up’ gibi kampanyaların çapının çok genişlemesinin ardından geldi.

Feminism now costing women their jobs..wake me up when all this crazy political correctness blows over and pass me the Lycra! I loved being a grid girl @Mike_Petch @PaulONeill29 #Gridgirls #BTCC pic.twitter.com/iQciq5qu6c — Sophie Wright (@DJSoWright) 31 Ocak 2018

F1 ticari şefi Sean Bratches üç gün önce şu açıklamayı yaptı: “Grid kızları uzun yıllardır F1’de olan geleneklerden biri olsa da artık bu durumun istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz. Bu uygulamanın F1 ve F1 fanları için uygun veya alakalı olduğunu düşünmüyoruz.”

