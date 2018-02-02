Galatasaray, Yenişehir’deki saldırıyı kınadı

Galatasaray Kulübü, Bursa'daki Galatasaray Taraftarlar Derneği'nde meydana gelen ve 1 taraftarın hayatını kaybettiği, 1 taraftarın ise yaralandığı silahlı saldırıyı kınadı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gece Galatasaray Taraftarlar Derneği’ne yapılan saldırıda sarı kırmızılı taraftar 31 yaşındaki Aytaç Çalım hayatını kaybederken, diğer taraftar 26 yaşındaki Erman Çalım yaralanmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü yaşanan olaya dair resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneği’nde Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının izlendiği sırada yaşanan silahlı saldırıda, taraftarımız Aytaç Çalım’ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Olayı kınıyor, taraftarımız Aytaç Çalım’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Aynı olayda yaralanan merhum Aytaç Çalım’ın kardeşi Erman Çalım’a ise acil şifalar temennilerimizi iletiyoruz” denildi.

Galatasaraylılar Derneği'ne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İlgili Haberi Oku