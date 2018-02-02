FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda rakiplerimiz belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Kupada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin rakipleri belli oldu.

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