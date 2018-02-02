Ercan Güven: Burun tamam sıra kulakta!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Türkiye Kupası'nda oynadıkları Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklama ses getirmeye devam ediyor. Kocaman'ın, 'Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor' demeci için Milliyet yazarı Ercan Güven çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Gazeteci-Yazar Ercan Güven, Giresunspor maçı sonrası Aykut Kocaman’ın “Şampiyon olmamız zor” demecini yorumladı.

Rakibi ancak eksildiğinde yenebilecek bir Fenerbahçe için “Kupa'da ve Lig'de şampiyonluk şansı hakemler yüzünden tehlikeye giriyor” demek gerçekçi değil. Arızayı tam kavrayamamak veya görmezden gelip ikincil sorunlara odaklanmak sanki. Sahada olmayan futboldan hakemler bile şampiyon çıkaramaz.

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Şık ve zarif hanımefendi yana yakıla derdini anlatmış doktora:“Sokakta, işte, toplantıda devamlı gaz çıkarıyorum doktor bey… Neyse ki, kokusuz ve sessiz. Demin yine yaptım fark etmediniz bile. Ama rahatsız oluyorum. Lütfen bana bir çare.”Doktor yazmış reçeteyi yolcu etmiş. Bir hafta sonra muayenehaneye hışımla girmiş hanımefendi…“Ne yaptınız bana doktor bey” demiş… Gaz aynen devam ediyor, üstelik kokulu”.“Mükemmel” demiş doktor… “Burnu hallettik, sıra kulakta”!

***Bunca yılın futbol ustası Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna hakemlerin engel olma ihtimalinden bahsediyorsa, burnuna ciddi kokular gelmiş olmalı.Yoksa Aykut Kocaman gibi emeğe saygılı adil bir hocanın hakemlere ayar vererek sinekten yağ çıkarma ihtimalini düşünmek bile istemeyiz değil mi?

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Ya da homurdanan Fenerbahçe taraftarına “düşman” göstererek kenetlenme amaçlamayı yakıştırabilir miyiz “Doğrucu Davut” Aykut Kocaman'a?Haşa!..***Belli ki, canı yanmış hakemden ve kasıttan şüphelenmiş; uyarıyor.Bravo… Görevidir.Somut örneği Alper'in bacağı üzerinde gezinen Trabzonsporlular ve bir türlü çıkmayan kartlar olabilir mesela.Evet… Trabzonspor dokuz kişi kalsa Fenerbahçe maçı kazanıp şampiyonluk yolunda level atlardı muhtemelen.Peki, şampiyon olur muydu?Orasını bilemem!Benim bildiğim; rakibi ancak eksildiğinde yenebilecek bir Fenerbahçe için “Kupa'da ve Lig'de şampiyonluk şansı hakemler yüzünden tehlikeye giriyor” demenin gerçekçi olmadığı.

Mağdur olamazArızayı tam kavrayamamak veya görmezden gelip ikincil sorunlara odaklanmak sanki.

Hakemler “zaten bu takımdan ne köy olur ne kasaba” diye maçı lehine çevirecek kararları es geçiyorlarsa, biraz daha özen gösterirler; o kadar.Yoksa, sahada olmayan futboldan hakemler bile şampiyon çıkaramaz.***Tersinden bakarsak… Elbette hakem hataları yoluna taş koyabilir bir takımın. Zaman zaman koymuştur da… Hakemler başarıyı etkileyen unsurlardan biridir ama asla birincisi değildir.Çünkü son hesapta üç aşağı beş yukarı takımlardan aldıklarıyla verdikleri tapi çıkar hakemlerin.Çıkmasa bile Fenerbahçe en büyük hakem mağduru olamaz. Ne Fenerbahçe camiasının heybeti izin verir buna, ne yöneticileri.Aslında, şampiyonluğu getirecek ilk ve olmazsa olmaz unsur, o takımın oynadığı futboldur.En azından rakiplerinden iyi ise kimse engel olamaz şampiyonluğuna.***Püf noktası burada!Başakşehir'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan hatta birkaç Anadolu takımından daha mı üstün Fenerbahçe'nin sahaya koyduğu ürün?Hayır…Geçtik gözü okşamasından… Hızından, atraksiyonundan, coşkusundan geçtik… Soğuk ve tatsız puan muhasebesinde “artı” bir getirisi çıkıyor mu?O da yok…Hepsini bir kenara koyup “şampiyonluğumuza hakemler engel olacak” demek biraz tuhaf kaçmıyor mu?***Fenerbahçe futbolunun yetersizliğini kalemle, mikrofonla dile getirenler, tribünde ekranda homurdananlar ahlaksız falan değildir ayrıca.Tam tersine Fenerbahçe'nin ve Aykut Hoca'nın gerçek dostlarıdır acı söyledikleri için.Burnuna gelen kötü kokular nedeniyle hakemlere uyarı bağlamında çıkış yapmaya eyvallah ama bu seslere de kulak vermeli Aykut Hoca.Burun tamam, sıra kulakta!