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Galatasaray taraftarından Eray İşcan’a sert tepki

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maça sarı kırmızılıların kalecisi Eray İşcan yaptığı hatalarla damga vurdu.
08:102 Şubat 2018
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Galatasaray taraftarından Eray İşcan’a sert tepki

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Konyaspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Muslera’nın yerine ilk 11’de şans verdiği takımın ikinci kalecisi Eray İşcan maça damga vuran isim oldu.

01 Şubat 2018 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-2 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray karşısında yeni transferi Jahovic'in son dakikada attığı golle beraberliği kurtardı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın 40.dakikasında Konyaspor’un kullandığı duran topta hatalı bir çıkış yapan 26 yaşındaki kaleci takım arkadaşı Linnes’e çarpan topu ağlarında gördü. 90.dakikada Jahovic’ten bir gol daha yiyen Eray İşcan maç boyunca ortaya koyduğu kötü performans nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. 2-2 biten maçta sosyal medyanın en çok konuştuğu isim Eray İşcan oldu. İşte genç kaleci için yapılan yorumlar…

 

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eray işcan galatasaray konyaspor
Son güncelleme: 09:02 | 02.02.2018
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