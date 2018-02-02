Dünyaya ilk defa sunulan Asana tekniği

İnsanlık için çok yararlı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha, dünyaya ilk defa tanıtıldı.

Kontrol, denge, koordinasyon becerisini geliştiren ve konsantrasyonu artıran Asana tekniğinin isminin “Ekacanu Padma Parvatasana” olduğu açıklandı. Bu etkili denge duruşunda birkaç saniye kalabilmenin dahi insana pozitiflik kazandırığı, mutluluk hissi verdiği de eklendi.

Asana Nedir? Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan Asanalar, Yoga duruşlarıdır. Sanskrit dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Bedensel gerginlik ve tutulmalar bastırılmış psikolojik sorunlarla yakından ilgilidir. Kaslar, iç organlar ve sinir sisteminde oluşmuş olan gerginlikler kalktıkça bu sorunlar da çözülmektedir. Asanaların sağladığı rahatlığın bir nedeni de budur. Gerginlikler vücuttaki enerjiyi hapsetmekte, insanı olumlu düşünceler edinmekten, gelişme dürtüsünden ve başkaları için yararlı olmaktan uzaklaştırmakta ve sonunda hastalıklara yol açmaktadır. Gerginliklerin kaldırılması vücudu enerji ile doldurur, depresyonu geçirir ve kişiye ilham verir.