CANLI YAYIN: Bursaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle! Maçı veren yabancı kanallar listesi! Bursaspor Beşiktaş maçı izle!

Süper Lig'de 20. hafta Bursaspor Beşiktaş maçıyla başlıyor. Haberimiz içerisinde bulunan maçı şiresiz yayınlayan kanallar listesi ve canlı izle linki ile tüm futbol karşılaşmayı donmadan izleyebilir. Bursa deplasmanında 3 puanla dönerek Beşiktaş ikinci yarıdaki maçlarında 3'te 3 yapmak istiyor. Bursaspor Beşiktaş taraftarları maçın başlamasına dakikalar kala maçı canlı izlemek için Google üzerinde canlı yayın linki arıyor. Nefes kesecek beIN Sports kanalının yanı sıra birçok yabancı kanalın da şifresiz canlı yayınlayacağı Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izleme linki ve maçı şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanallar listesini haberimiz içinde bulabilirsiniz.

20. hafta son yılların en gergin deplasmanlarına sahne olan Bursa’da Bursaspor Beşiktaş maçıyla başlıyor. Taraftarlar Bursa Beşiktaş maçını nasıl canlı izleyebileceklerini merak ederken, Beşiktaş Bursaspor maçı beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanmasının yanı sıra dünyadan birçok yabancı kanal tarafından da canlı yayın olarak futbol severlere sunulacak. Bursa’da karşı karşıya gelen Bursaspor BJK maçı ile şampiyonluk yarışında önemli bir hafta başlayacak. Naklen ekrana gelecen Bursaspor Beşiktaş maçında Beşiktaş kazanması halinde Süper Lig puan durumunda maç fazlasıyla 3. sıraya yükselmiş olacak. Bursaspor’da çok sayıda sakat oyuncunun yokluğu teknik direktör Le Guen’in canını sıkarken, Beşiktaş’ta Şenol Güneş sakatlıkları devam eden Atiba ve Tosic’i kadroya dahil etmedi. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Bursa deplasmanın mutlak 3 puan paralosıyla giderken tribünler tıklım tıklım dolu olması bekleniyor. Yoğun ilgi gören maça bilet bulamayan taraftarlar ise Bursaspor BJK maçını ekran başından canlı izleyecek. Yabancı kanalların şifresiz canlı izleme imkanı ile yayınlayacağı Bursaspor Beşiktaş maçı kaç kaç olduğunu öğrenmek isteyen ya da canlı izlemek takip etmek isteyen taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor. İşte Bursaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme yolları ve maçın şifresiz izlenebileceği yabancı kanalların listesi… Aşağıdaki linkten Bursaspor Beşiktaş maç canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Bursaspor Beşiktaş maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başlayacak. Maç hangi kanalda merak eden futbol severler için mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmasında Bursasporlu taraftarların doldurması bekleniyor.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Bein Sports Max 10 France

SportKlub Crotia 2

SportKlub 2 Serbia

SportKlub 3 Slovenia

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Bursaspor: Harun, Aziz, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf, Delarge, StancuYedekler: Muhammed, Onur, Faty, Grozav, Furkan, John, Kembo, Sinan

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, NegredoYedekler: Tolga, Utku, Caner, Fatih, Necip, Tolgay, Mustafa, Love

STADIN ZEMİNİ KÖTÜ DURUMDA

Bursaspor Beşiktaş maçının başlamasına kısa bir süre kala, zemini ayak basan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet adeta şok oldu! Solmuş ve kuru zemini gören futbolcular, mücadelerin nasıl gerçekleşeceği düşünürken hem teknik heyet hem de sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlar isyan etti.

BURSASPOR 5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Süper Lig’de son 5 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, ligin 20. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve Başakşehir ile Alanyaspor mücadelelerinde aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

VAGNER LOVE VE LARİN İLK KEZ OYNAYACAK

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin, siyah-beyazlı forma ile ilk deplasman yolculuğuna çıkacak. İki futbolcu da teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş forması ile mücadele edecek.

SON 9 MAÇTA BEŞİKTAŞ, BURSASPOR'U YENİYOR

Konuk ekip Beşiktaş ligde Bursaspor'a karşı oynadığı son 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Pinto, Batalla ve Ferhat Kiraz ile bulduğu gollerle 3-0’lık skorla almıştı.