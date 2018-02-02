CANLI | Bursaspor – Beşiktaş | İlk yarı oynanıyor…
Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 20:00’de başladı.
Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşma beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Mücadeleyi ‘SKOR’ sayfalarından anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11’LER
BURSASPOR: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Bostock, Aziz, Delarge, Stancu
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 20:16 | 02.02.2018