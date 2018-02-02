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CANLI | Bursaspor – Beşiktaş | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
19:112 Şubat 2018
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Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 20:00’de başladı.

Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşma beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Mücadeleyi ‘SKOR’ sayfalarından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMIBursaspor – Besiktas

İLK 11’LER

BURSASPOR: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Bostock, Aziz, Delarge, Stancu

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

MAÇ KADROSU

Etiketler
beşiktaş bursaspor
Son güncelleme: 20:16 | 02.02.2018
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