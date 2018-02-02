Bursaspor tribünlerinden anlamlı koreografi

Bursaspor tribünleri Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçik´e, yaptığı koreografi ile destek verdi.

Spor Toto Süper Lig´deki Bursaspor-Beşiktaş maçında takımlar seremoniye çıktığında yeşil-beyazlı taraftarlar iki tribünde de koreografi gerçekleştirdi. Maraton tribünleri boyunca yeşil-beyaz bir arka fon üzerine Türk bayrağı oluşturuldu. Güney kale arkası tribünlerinde ise kartonlarla `Bursa´ yazısı oluşturulurken, tribünün hemen altında ise `Destanlar yazılmış memleketime´ pankartı yer aldı. Bursaspor taraftarı, Zeytin Dalı Harekatı’nda bulunan Mehmetçik´e destek verdi.

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Her iki takım ise birlikte maç seremonisine `Kalbimizle, duamızla Mehmetçik’in yanındayız´ pankartıyla çıktı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı. Maç başlamadan hemen önce ise her iki takımın oyuncuları da kenetlerek galibiyet yemini etti.