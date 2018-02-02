Bursaspor Beşiktaş maçında oyun sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyunu durdurdu. Yardımcıları ile orta sahaya gelen Halil Umut Meler, daha sonra Burasporlu futbolcuların taraftarları uyarması sonucu maçı devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor, sahasında Beşiktaş’ın konuk etti. Tribünlerin neredeyse tamamının dolduğu maçta istenmeyen görüntüler yaşandı. Hemen her köşe vuruşunda atışı kullanmaya giden Quaresma’ya yabancı madde yağdıran Bursaspor taraftarları, 42. dakikada maçın durmasına neden oldu. Hakem Halil Umut Meler, üç kez tekrarlanan bu olay sonrası yardımcılarını orta sahaya çağırarak maçı durdurdu. Bursasporlu futbolcuların taraftarları sakinleştirmesinin ardından yaklaşık iki dakika sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş’ın kazandığı kornerlerde köşe gönderine giden Quaresma, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle atışı kullanmakta zorlandı. Her defasında korner kullanması engellenen Quaresma, orta sahaya kadar gelerek durumu hakeme şikayet etti. İlk olarak taraftarların uyarılmasını isteyen hakem Halil Umut Meler, ikincisi olayda saha komiserini uyardı. Bursasporlu futbolcular da sürekli taraftarlara sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyardı. Güvenlik güçleri de atışın yapılabilmesi için tribünlerin önünde kalkan görevi görmeye başladı. Sahanın dört bir tarafı çevik kuvvet ekipleri tarafından çevrilirken, sahaya atılan maddelerden ötürü foto muhabirleri de zor anlar yaşadı.

Kazanılan bir başka korner atışında da tribünlerden atılan yabancı maddelerin kesilmemesi sonucunda Halil Umut Meler, yardımcılarını çağırarak orta sahaya yöneldi. Yaklaşık iki dakika duran karşılaşma, tribünlerin yabancı madde atmayı kesmesi sonucunda kaldığı yerden devam etti.