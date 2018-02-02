Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte şifresiz veren yabancı kanallar!

Süper Lig 20. hafta açılış maçında Bursaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Son yıllarda gergin ortamda geçen Bursaspor Beşiktaş maçı için ilk Beşiktaş ligte mücadele edecek Vagner Love ve Cyle Larin forma şansı bekleyecek. Yabancı kanalların şifresiz yayınladığı, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Bursaspor Beşiktaş maçı saati, hangi kanal yayınlıyor, ne zaman? İşte cevabı...

Süper Lig’in ikinci yarısına iyi başlayarak iki maçta iki galibiyet alan Beşiktaş, 20. hafta açılış maçın Bursaspor karşısına çıkıyor. Şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak isteyen Beşiktaş Bursaspor maçında 3 puan sevinci yaşayarak üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 10 kez misafir takım olarak çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Birçok yabancı kanalın şifresiz olarak yayınlayacağı maçta, Sow ile kadrosunu güçlendiren, fakat maça birçok oyuncusunda mahrum çıkacak olan Bursa, Beşiktaş’a kazanarak gelecek sene için Avrupa kupalarına katılma umudunu canlı tutmak hem de önemli bir rakibi yenerek 3 puan mutluluğu yaşamak istiyor. Taraftarların sabırsızlıkla bekleyip gününü araştırdığı Beşiktaş Bursaspor maçının saati, hangi kanalda olduğu, muhtemel ilk 11’ler ve tüm sorularının yanıtını haberimizin içinde bulabilirsiniz…

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Bursaspor Beşiktaş maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Maç hangi kanalda merak eden futbol severler için mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak karşılaşmasında Bursasporlu taraftarların doldurması bekleniyor.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Behich, Ricardo Faty, John Bostock, Kembo Ekoko, Grozav, Delarge, Moussa Sow

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vıda, Pepe, Adriano, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Quaresma, Negredo

Beşiktaşımız; gri forma, gri şort ve gri konç ile Bursaspor maçına çıkacak. Kalecimiz kırmızı forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/qRMlTKBU2w — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Şubat 2018

BURSASPOR 5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Süper Lig'de son 5 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, ligin 20. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve Başakşehir ile Alanyaspor mücadelelerinde aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

BURSASPOR’DA EKSİKLER KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bursaspor'da sakatlıkları devam eden kaptan Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve Ertuğrul Ersoy'un yanı sıra kart cezalısı Mikel Agu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle son oynanan Alanyaspor müsabakasında görev alamayan Badu'nun da şans bulması halinde sahada yer alabileceği bildirildi.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET SATIŞINDA SON DURUM

Sezon başında 26 bin kombine satan Bursaspor'da, Beşiktaş maçı için satışa çıkarılan 11 bin dolayındaki biletlerden 4 bin 375 adet satıldığı bildirildi. Biletlerin maç saatine kadar tükenmesi bekleniyor.

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ BURSASPOR 98. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 97 karşılaşmanın 45'inde Beşiktaş sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 16 mücadelede 3 puana uzanmayı başardı. 36 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.