Burak Yılmaz: 2010-11 sezonu ile ilgili kavgamız nettir!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımdaki ilk döneminde yakaladığı başarılardan sonra hayatında birçok şey kazandığını belirterek, "O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim" dedi.

Trabzonspor formasıyla bu sezon attığı 17 golle ligin ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan, sakatlığı nedeniyle de en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Burak Yılmaz, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Burak, bazı başarı ve mutlulukları yaşadığı Trabzonspor’un formasını yeniden giydiği için mutlu olduğunu belirterek, “Burada oynarken hem nostaljiyi yaşıyorum, hem eski takım arkadaşlarımı ve başarılarımızı hatırlıyorum, hem de yeni başarılar için emek sarf ediyorum. Trabzonspor benim için çok kutsal bir yer. Forması da kutsal. Bunu zaten ben hem taraftarımıza, hem de camiamıza hissettirdiğimi düşünüyorum. Tekrar Trabzonspor’da olmak benim için çok özel, o yüzden çok mutluyum” diye konuştu.

“LİGDE İDDİALI KONUMDAYIZ”

Trabzonspor’un ligde iddialı konumda olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, şöyle devam etti: “Sezona da aslında iyi başlamıştık; ancak sonrasında büyük kırılmalarımız, dalgalanmalarımız oldu. Eğer o kötü dalgalanmayı yaşamamış olsaydık şu anda çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Ama ben buna rağmen tekrardan geri dönüş yaptığımız için çok mutluyum. Takımımız ligde iddialı konumdadır.”

Trabzonspor´da Burak Yılmaz şoku! Trabzonspor´un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

“İKİNCİ DEVRE ÇOK ZOR GEÇECEK”

32 yaşındaki forvet oyuncusu, ligin ikinci yarısının çok zor geçeceğini de ifade ederek bu konuda şunları söyledi: “Sezonun ikinci devresi her zaman çok daha zor olur. Şampiyonluk yarışı çetin geçer. Alttaki takımlar düşmemek için, şampiyonluğa oynayan takımlar da zirve için telafisi olmayan maçlar oynar. Ben bu durumu daha evvel defalarca yaşamış bir oyuncu olarak ikinci devrenin çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ancak kadro yapımızla, taraftarımızla ve futbol şehrimizle bunu kaldırabilecek durumdayız. İyi bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum.”

“TRABZONSPOR SAYESİNDE BUGÜNLERE GELDİM”

Trabzonspor sayesinde bu günlere geldiğini kaydeden Burak, şunları söyledi: “Beni ben yapan Trabzonspor’dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu formayı her giyişimde Allah’a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim. Ben Trabzonspor’a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu çıkıyorum.”

“İLK YARIDAKİ GOL SAYIMIN ALTINA DÜŞMEK İSTEMİYORUM”

Gol hedefinin olmadığını vurgulayan Burak Yılmaz, şöyle dedi: “Gol atmak, her forvet için ekmek gibi, su gibidir. Benim işim gol atmak. Tabii ki atamadığımız zamanlar olacak, ama atamadığımız zamanlarda takımımız galip geliyorsa sorun değil. Ancak hem atamayıp, hem de kazanamadığımızda çok büyük problem oluyor. Ben şu an öyle bir şey yaşamadım ancak yaşayabilirim. İkinci devre mutlaka gol atamadığım maçlar olacaktır ama ben bir şekilde kendimi o durumdan çıkarıp sıradaki maça hazırlayacağım. Ancak dediğim gibi gol atmak benim için her şey. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi. Gol hedefi olarak düşündüğüm bir rakam yok, ama ilk devre attığım golün altına düşmek istemiyorum.Pozisyonuna göre zor ya da kolay golü kaçırdığım zaman kendime çok kızıyorum. Gol atmak benim için çok önemli. O yüzden her kaçırdığım golde kendime çok çok kızdığımı söyleyebilirim.”

“MİLLİ TAKIMDA HOCA VE FUTBOLCULARIN ARKASINDA DURMALIYIZ”

Milli takımla alakalı bir değişim yaşandığını anlatan deneyimli golcü, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Bence yaşamamız da gerekiyor. Sayın hocamız Lucescu’nun yaptığı tercihlere saygı duymamız ve arkasında durmamız gerekiyor. Aynı şekilde oyuncuların da arkasında durmamız lazım. Ben onların hepsine başarılar diliyorum.”

“YUSUF VE ABDÜLKADİR İYİ YOLDA”

Takımdaki genç oyuncular Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ü çok sevdiğini anlatan Burak, iki oyuncunun da iyi yolda olduğunu belirterek, “İkisini de çok seviyorum. Allah sakatlık, kaza, bela, nazar vermesin. Onlarla sürekli konuşuyorum. Benimle birlikte, Onur, Olcay ve Uğur abileri de yardımcı oluyor. Onların yaşındayken bana yardımcı olacak abilerim yoktu. Yusuf ve Abdülkadir’in yanında biz varız. Bu çok önemli. Baktığınız zaman ben o yaşlarda çokça değişiklik yaşamışım. Bu değişiklikler büyük oranda benim hatam ama o yaşlarda belki de yol gösterecek, biraz dizginleyecek abilerim olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Şimdi ben onlara yardımcı oluyorum ama ne olacaklarına kendileri karar verecek. Büyük bir oyuncu mu yoksa sıradan bir oyuncu mu olacaklar? Ya da kaybolup gidecekler mi? Şu anda çok iyi bir yoldalar. Kalben, fiziken, kişilik olarak Trabzonspor’a çok yakışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ÇOK PİŞMANLIĞIM VAR”

Keşkelerinin olduğunu anlatan Burak, “Çok pişmanlığım var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Benim de keşkelerim var, ama bu keşkeleri içimde tutuyorum. Aktif futbol hayatımdan sonra da futbolun içerisinde olacağım. Yedi yaşından beri futbolun içerisindeyim. Hayatım futbol olduğu için futbolun içinde bir yerde kalacağımı düşünüyorum. Bu konuyu açıkçası hiç düşünmedim ama insan hayatta en iyi bildiği işi yapmalıdır. Babam bana eleştiri yapar, ama çok fazla konuşmaz. Çünkü babamın farklı bir tarzı var. Küçükken bütün arkadaşlarımın babaları maça gelirdi, benim babam gelmezdi, hiç izlemezdi. Ben gol atınca babama evde anlatırdım. Bir gün dayanamayıp, “Baba neden benim maçlarıma gelmiyorsun?” diye sordum. O da bana, “Babası arkasından koşandan hiçbir şey olmaz” cevabını verdi. Ben de bu konuda daha soru sormadım. Babam her zaman, “İyi ya da kötü aldığın her kararda ben senin yanındayım” demiştir. Aldığım hiçbir kararı sorgulamaz. İnşallah ben de onun gibi bir baba olabilirim” diye konuştu.

“2010-11 SEZONU İLE İLGİLİ KAVGAMIZ NETTİR”

2010-11 sezonunun kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Burak, “Bizim 2010-11 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-18 sezonuna konsantre olduk, ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez” diyere açıklamalarını noktaladı.

KAMİL AHMET 11’E

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçında sol bekte görev yapmasına grağmen performansı beğenilen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi’nin ligin 20’nci haftasında oynanacak Göztepe maçında da ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da performansından memnun kaldığı Kamil Ahmet’i, Pereira’nın kart cezalısı olması nedeniyle Göztepe maçında ana mevkii olan sağ bekte görev vermeye hazırlandığı öğrenildi.

ANTRENMANLAR BASINA KAPATILDI

Öte yandan göreve geldiği günden itibaren neredeyse tüm antrenmanları basına açık olarak gerçekleştiren teknik direktör Rıza Çalımbay, 21’nci hafta da oynanacak Göztepe maçının 3 gün öncesinden antrenmanları basına ve taraftarlara kapattı. Çalımbay’ın, Göztepe maçının zirve yarışına tutunma noktasında büyük önem taşıdığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.