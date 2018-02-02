Beşiktaş Bayern Münih ne zaman, hangi şifresiz kanalda, saat kaçta? Neuer, Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 2. turunda Almanya'nın en güçlü takımı Bayern Münih ile karşılaşacak. Şifresiz yayınlanacak maç için syah beyazlı taraftarlar heyecanla beklerken, Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. Beşiktaş Bayern Münih maçı şifresiz yayınlanacağı belli oldu. Peki Bayern Münih Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta şifresiz yayınlayacak? İşte tüm futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtları...

Zorlu Şampiyonlar Ligi grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalam Beşiktaş ilk maçında Bayern Münih ile karşılacak. Tarihinde ilk kez üst tura yükselmeyi başaran Beşiktaş’ta taraftlar heyecanla maçın ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki taraftarlar tarafından şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı merak edilirken, şifresiz izlenebileceği kesinleşen Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın TRT 1 tarafından yayınlanıp, şifreli olmayacağını öğrenen taraftalar şimdi ilk maç Vodefona Arena'da mı olacak yoksa Allianz Arena'da mı oynanacak diye araştırıyor. Kadın spiker Semahat Özdoğan'ın anlatacağı açıklanan Bayern Münih Beşiktaş maçı hakkında merak edilen maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? HANGİ KANAL ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ettiği Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü saat 22.45'te oynanacak. İkinci maç yani Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45'te TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Hangi kanalda olduğunu araştırırken TRT1’de Bayern Münih Beşiktaş maçının şifresiz olacağını öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar adeta havalara uçtu.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇINI KİM ANLATACAK

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye açısından bir ilke de sahne olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ilk kez bir Türk takımının maçı kadın spiker tarafından anlatılacak. Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda olduğunu merak eden taraftarının 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Tivibu Spor 2'den canlı yayın olarak izleyebilecekleri maç spiker Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak.

BAYERN MÜNİH KALECİSİ NEUER BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon sık sık sakatlık problemleri yaşayan Alman devinde Dünya’nın en iyi kalecisi olarak gösterilen Manuel Neuer, Beşiktaş eşleşmesinde rövanş maçında sahalara dönebilir. Alman eldivenin Almanya’da oynanacak ilk maçta forma giyme şansı olmayabilir.

Manuel Neuer’in ardından takımın 2. kalecisi Sven Ulreich da sakatlık geçirdi. Tedavisine başlanan Ulreich’ın yerine 36 yaşındaki Tom Starke’ın oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH KİMDİR? BAYERN MÜNİH’İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Bayern Münih (Almanya) – Beşiktaş

Basel (İsviçre) – Manchester City (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

Juventus (İtalya) – Tottenham (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Roma (İtalya)

Porto (Portekiz) – Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere) – Barcelona (İspanya)

Sevilla (İspanya) – Manchester United (İngiltere)