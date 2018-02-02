Başakşehir’den çıkış yok

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 2014-2015 sezonuyla birlikte yeni yapılanmasının ardından adım adım liderliğine yürüdü.

Taraftar desteği nedeniyle şampiyonluk yarışındaki rakiplerine göre dezavantajlı olduğu düşünülen Medipol Başakşehir’in iç saha performansı göz kamaştırıyor. Ligde evinde oynadığı son 31 maçı kazanan ve evindeki en son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunun 25’inci haftasında Osmanlıspor’a 3-2 yenilerek alan Medipol Başakşehir, bu sezonda da evindeki tek puan kaybını Trabzonspor beraberliğinde aldı.

2014-2015 sezonunda Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig’e geri dönüş yapan ve yeni yapılanmayla birlikte isim değişikliğine giden Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu 17 maçı 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4’üncü sırada kapattı. Trabzonspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Turuncu- Lacivertliler, Galatasaray’ı 4-0 yenmeyi başardı. Tek mağlubiyetini ise 2-1’lik skorla yenildiği Beşiktaş’tan aldı.

2015-2016 sezonunda evinde ağırladığı takımlar karşısında 11 galibiyet alan Medipol Başakşehir, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sezonu kapattı. Ligdeki mağlubiyetlerini ilk haftada Antalyaspor’a 3-2, 7’nci haftada Galatasaray’a 2-0, 25’inci haftada ise Osmanlıspor’a 3-2 yenilerek yaşadı. Trabzonspor’u 1-0, Fenerbahçe’yi ise 2-0 yenen Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

2016-2017 sezonunun ilk yarısını lider kapatan ancak lig sonunda şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran Medipol Başakşehir, iç sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. 12 maçını kazanan İstanbul ekibi, 5 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor’u 1-0, Galatasaray’ı ise 4-0 yenen Medipol Başakşehir, Beşiktaş’tan da 3 puanı 3-1’lik skorla elde etti.

2017- 2018 sezonunda iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada tek puan kaybını Trabzonspor’a karşı aldığı 2-2’lik beraberlikle yaşayan Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray’ı ise 5-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, sezonun ikinci devresinde 21’nci haftada Fenerbahçe’yi, 26’ncı hafta ise Beşiktaş’ı konuk edecek.

Medipol Başakşehir, şu ana kadar 4 sezonda kendi sahasında Galatasaray ve Beşiktaş’a bir kez kaybederken, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a ise yenilmedi. İstanbul temsilcisi kendi sahasında oynadığı 60 maçta sadece 4 mağlubiyet aldı.