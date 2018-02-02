Aykut Kocaman’dan Eljif Elmas ve Valbuena kararı

Süper Lig'in 20.haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Valbuena ve Eljif Elmas'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe’de eksikler kadro seçiminde teknik direktör Aykut Kocaman’ı zorluyor. Sarı lacivertli takımda Janssen, Skrtel, neto, Giuliano, Şener ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecekler.

Sahaya kalede Volkan Demirel, sağda Isla, solda İsmail Köybaşı ile çıkmayı planlayan Kocaman, stoper pozisyonunda Neustader’in yanına bu hafta Josef de Souza’yı çekmeyi düşünüyor.

Ön liberoda Mehmet Topal’ın yanında görevlendireceği ismi seçmeye çalışan Aykut Kocaman’ın ilk alternatif olarak genç Eljif Elmas’ı değerlendirmeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki B planı ise Alper Potuk.

Kanatlarda Aatif ve Dirar tercihlerinde değişiklik olması beklenmeyen Kocaman’ın ileri ikilide Fernandao’nun yanında bu kez Mathieu Valbuena’yı ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.

Serdar Ali Çelikler: Aykut Kocaman, Ali Koç`un içerideki adamı mı? Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Çelikler, Kocaman'ın Ali Koç'un içerideki adamı olduğunu iddia etti. İlgili Haberi Oku

Önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir deplasmanı öncesi Gençlerbirliği karşısında puan kaybetme lükslerinin bulunmadığını oyuncularına hatırlatan Aykut Kocaman’ın bireysel hata istemediğini dile getirdiği öğrenildi.

Öte yandan maç öncesinde sarı lacivertli taraftarlar da yayınladıkları bildiri ile takıma destek mesajı verdiler. Gençlerbirliği maçının biletlerine yoğun ilgi olduğu ve tribünlerin dolmasının beklendiği ifade edildi.