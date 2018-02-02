Asker selamına skandal ceza! Bakan tepki gösterdi

PFDK'nın Sivasspor maçı öncesi 1 dakika boyunca asker selamı yapan Yeni Malatyaspor'a 'maçın başlamasını geciktirdiği' gerekçesiyle 15 bin TL ceza vermesi büyük tepki topladı.

Süper Lig'in 19. haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya'da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğü öncesi taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin'deki Mehmetçiğe destek verdi. Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcularda katılarak Mehmetçik selamı vermişti.

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor'a vermiş olduğu ceza kalemlerinden birisini taraftarın ve futbolcuların TSK’nın Zeytin Dalı Harekatına destek ve moral vermek için 1 dakikalık Mehmetçik Selamı göndermesi nedeniyle maçın geç başlaması oluşturdu. PFDK'nin kararında bu durum şu şekilde yer aldı:

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“Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına.”

BAKAN TÜFEKÇİ TEPKİ GÖSTERDİ

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdi.

Tüfenkci'nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda bir açıklama beklediğini de ilettiği öğrenildi.

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