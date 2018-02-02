2018 Kış Olimpiyatları ne zaman, hangi kanalda? İşte Türkiye’nin yer alacağı yarışlar…

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları, birçok spor sever tarafından takip ediliyor. Peki 2018 Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, nerede yapılacak gibi sorular merak ediliyor? İşte soruların cevapları...

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) tarafından organize edilen ve 4 yılda bir önceden seçilen bir şehirde yapılan spor oyunları organizasyonu olan Kış Olimpiyatları’nın yaz oyunlarından farkı ise kayak ve buz hokeyi gibi kar ve buz üzerinde yapılan sporları içeriyor olması.

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE, HANGİ KANAL YAYINLAYACAK

2018 Kış Olimpiyatları veya resmî adıyla XXIII Olympic Winter Games, 9 ila 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Pyeongchang, Güney Kore’de yapılacak. Türkiye, Kış Olimpiyat’larında 8 sporcuyla temsil edilecek. İşte Türkiye’yi temsil edecek isimler.

Kayak: Özlem Çarıkçıoğlu, Serdar Deniz, Fatih Arda İpçioğlu, Ayşenur Duman, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek

Artistik Buz Pateni: Alisa Agafonova, Alper Uçar

Kış Olimpiyatları 2018 organizasyonu oyunları Türkiye’de TRT kanalında yayınlanacak. Spor severler yarışmaları TRT SPOR HD ekranlarından canlı izleyebilecek.

GÜNEY KORE, ALMANYA VE FRANSA’YI GERİDE BIRAKTI

Etkinliği düzenleme hakkını kazanan şehir olan Pyeongchang’in ismi 6 Temmuz 2011’de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Durban’daki oturumun ardından açıklanmıştı. Diğer iki aday Fransa’nın Annecy ve Almanya’nın Münih şehirleriydi.

Pyeongchang daha önceki iki Kış Olimpiyatları için aday gösterilmiş fakat sırasıyla Vancouver ve Soçi’ye kaybetmişti. Bu ise Güney Kore’deki ilk Kış Olimpiyatları olmasının yanında Seul’deki 1988 Yaz Olimpiyatları’nın ardından ülkede düzenlenen ikinci Olimpiyat Oyunları olacaktır. Ayrıca, 1972 Kış Olimpiyatları ve 1998 Kış Olimpiyatları’nın ardından Uzak Doğu’da düzenlenecek üçüncü kış olimpiyatı ve 1964 Yaz Olimpiyatları, 1972 Kış Olimpiyatları, 1988 Yaz Olimpiyatları, 1998 Kış Olimpiyatları ve 2008 Yaz Olimpiyatları’ndan sonra Uzak Doğu’da düzenlenecek altıncı olimpiyat olacaktır.

KUZEY KORELİ ATLETLER GÜNEY KORE’YE GELDİ

Olimpiyatlara katılması merakla beklenen Kuzey Koreli atletler, 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Kore’ye giriş yaptı.Başkanlığını Kuzey Kore Spor Bakanı Yardımcısı Won Kil-u’nn yaptığı heyette kayak krosu, artistik buz pateni ve kısa mesafe hız pateni gibi branşlarda mücadele edecek 10 atlet bulunuyor.Yangyang Uluslararası Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan heyet, basın mensuplarının sorularını sorularını yanıtsız bıraktı. Heyet, daha sonra Olimpiyat Köyü’ne gitti.

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI REKORU BAŞLAMADAN KIRDI(!)

Güney Kore’de bu ay düzenlenecek Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda rekor kırılması için bir atletin başlangıç çizgisine bile gelmesine gerek yok. Zira bu yılki oyunlar, organizasyon sırasında dağıtılacak prezervatiflerin sayısı ile şimdiden rekor kırdı.