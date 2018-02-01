Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig’in 20. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın20.00 Bursaspor – Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Şubat Cumartesi

13.30 Karabükspor – Alanyaspor: Arda Kardeşler16.00 Antalyaspor – Malatyaspor: Cüneyt Çakır19.00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 Şubat Pazar

13.30 Osmanlıspor – Kayserispor: Ümit Öztürk13.30 Kasımpaşa – Akhisarspor: Barış Şimşek16.00 Konyaspor – Başakşehir: Halis Özkahya19.00 Sivasspor – Galatasaray: Fırat Aydınus

5 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor – Göztepe: Hüseyin Göçek