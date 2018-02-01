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Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
14:441 Şubat 2018
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Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig’in 20. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın20.00 Bursaspor – Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Şubat Cumartesi

13.30 Karabükspor – Alanyaspor: Arda Kardeşler16.00 Antalyaspor – Malatyaspor: Cüneyt Çakır19.00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 Şubat Pazar

13.30 Osmanlıspor – Kayserispor: Ümit Öztürk13.30 Kasımpaşa – Akhisarspor: Barış Şimşek16.00 Konyaspor – Başakşehir: Halis Özkahya19.00 Sivasspor – Galatasaray: Fırat Aydınus

5 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor – Göztepe: Hüseyin Göçek

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