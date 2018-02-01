Spor camiasının ünlü isimlerinden hayvan haklarına destek

Hayvanları ve hayvan haklarını korumak adına oluşturulan 'İyi Biri Misin Derneği'ne sporculardan destek yağdı.

‘Onların sesi sensin!’ projesi kapsamında hayvanları ve hayvan haklarını korumak, onların da bir kalbi olduğunu hatırlatmak amacıyla kurulan, ‘ İyi biri misin Derneği’nin çağrısına spor camiasından da destek geldi.

‘İnsan- Hayvan’ ayırt etmeden kalbi atan her canlının yaşam hakkının eşit olduğunu savunan dernek, ülkemiz başta olmak üzere dünya üzerinde kalbi atan ve hissiyat sahibi olan canlılara yapılan kötü muamele karşında durmak adına bir kampanya başlattılar. Kampanyanın adı: Onların sesi sensin!

Sanat ve spor dünyasından bir çok hayvansever isim sloganlarla destekledikleri kampanyada, hayvana eziyet eden, eziyeti normal karşılayan ve haklarını yeterince kollamayanlara karşı birlik oldular ve kameranın karşısına geçtiler. Hayvanlara yönelik kötü muamelenin suç sayılmasını isteyen futbol, tenis ve basketbol camiasının tanınmış simaları ‘Onların sesi sensin’ sloganında tek yürek oldular ve verdikleri mesajla insanların vicdanlarına dokundular.

Projeye Trabzonsporlu futbolcular; Burak Yılmaz, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Trabzonspor Basketbol Takımı sporcuları Alper Saruhan, Burak Eşlik, Kaan Konak, Beşiktaş’ın unutulmaz ismi Orhan Kaynak, tenis dünyasının genç yeteneği Büşra Ün’ün yanı sıra sanat, sinema ve spor camiasından birçok ünlü isimde destek verdi.