PFDK Amed Sportif Faaliyetler için kararını verdi

PFDK, geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor maçında sahaya çıkmayan TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler için kararını açıkladı.

Profesyonel Disiplin Kurulu, Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler’e, 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silinme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.02.2018 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

“AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR – AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE, karar verilmiştir”

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