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SON DAKİKA | Fikret Orman Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi. Orman'ın yardımcılığını ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak.
12:501 Şubat 2018
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SON DAKİKA | Fikret Orman Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi. Orman: 18 kulübün 17’sinin oyuyla başkan seçildi. Orman’ın yardımcılığını ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak. Öte yandan Kulüpler Birliği’nde 17 kulübün oyunu alan Fikret Orman’a sadece Fenerbahçe oy vermedi. Sarı lacivertliler çekimser oy kullandı.

İşte ilk sözleri:

Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni Başkanı Fikret Orman, “Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Burada başkanlık seviyesinde toplantılara katılım önemli ama icraat anlamında iyi şeyler yapılırsa kulüplerden daha fazla destek alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

01 Şubat 2018 Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman düşman gösterip, tarafınızı seçin diyor Gazeteci-Yazar Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
beşiktaş fikret orman kulüpler birliği
Son güncelleme: 13:09 | 01.02.2018
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