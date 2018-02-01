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Beşiktaş’ta Atiba ve Tosic Bursa’ya götürülmedi

Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynayacağı kritik maç öncesi Atiba ve Tosic sakatlıkları nedeniyle Bursa'ya götürülmedi.
18:591 Şubat 2018
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Beşiktaş’ta Atiba ve Tosic Bursa’ya götürülmedi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta iki yıldız Bursa’ya götürülmedi. Atiba ve Tosic, sakatlıkları nedeniyle zorlu karşılaşmanın kafilesinde yer almadı.

01 Şubat 2018 Domagoj Vida: Bazı mutlulukların parasal karşılığı yoktur” Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, daha fazla para teklif eden kulüpler olmasına rağmen siyah beyazlı kulübü tercih ettiğini dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın Bursa kafilesinde şu isimler yer aldı:

Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma, Pepe, Anderson Talisca, Adriano Correia, Alvaro Negredo , Gary Medel, Vagner Love, Domagoj Vida, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy

Etiketler
atiba beşiktaş Tosic
Son güncelleme: 19:36 | 01.02.2018
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