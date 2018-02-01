Son dakika | Aykut Kocaman PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akın Çorap Giresunspor ile oynanan kupa maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u son dakikada gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Aykut Kocaman, maç sonrası şu açıklamaları yapmıştı:

“Bu hakemlerin cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Daha 1. dakikada sarı kart pozisyonu, müthiş yakaladı ama rakiplerimiz olunca görülmüyor. Burada daha 1. dakikada görülüyor. Henüz teri kurumadı oyuncuların Trabzon deplasmanından. Aynı tip hakim. Güvenilir hakem tipleri var. İdealist. İnanılmaz derecede bu cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Rakiplerimizde bunu yakalama konusunda biraz imtina ediyor gibi gözüküyorlar. Trabzon maçında sadece ayağa basmak değil baldırının üzerinde ayağını oynatıyor ama görülmüyor.

Karabük maçında hakem Alper Ulusoy'du sanırım. 3 tane oyuncumuz sarı kart zincirinde. Çat çat çat diye nokta atışı. Ben vermesin demiyorum. Kimsenin hakkında gözüm yok. Ama niye rakiplerimizin maçlarına gözlerine bir şey düşüyor. Kupada, ligde gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin.

Beşiktaş'ı yendiğimiz maçtan sonra adeta Beşiktaş'ı neden yendik diye linç edildik ve Akhisar maçında hemen infaz. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok, bu organizasyonu geçecek güzümüz yok.”

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TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk Müşavirliği’nce 01.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA’nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”