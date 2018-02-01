ŞİFRESİZ CANLI İZLE: Konyaspor Galatasaray maçı izle! Kupada çeyrek final heyecanı…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor Galatasaray'ı ağırlıyor. Taraftarlar Konyaspor Galatasaray maçını canlı izlemek için maç saatini bekliyor. Mücadele saat 20.30'da ATV kanalından şifresiz izlenebilecek. Haberimizden Konyaspor Galatasaray kupa maçı canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

Taraftarları çeyrek final heyecanı sardı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelelerinin üçü oynandı, geriye Konyaspor Galatasaray maçı kaldı. Fatih Terim’in gelişinden sonra tekrar yükselişe geçen Galatasaray, kupada son 5 maçtır yenilmiyor. Konyaspor ise sarı-kırmızılılar karşısında 2003’ten beri kazanamıyor. Haberimizde Konyaspor Galatasaray maçı canlı izleme yollarıni ve detaylı bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Peki mücadele internetten nasıl canlı izlenecek?

Bu akşam Atiker Konyaspor karşısında Parçalı Forma ile sahadayız. #HedefKupa #KONvGS pic.twitter.com/cRNijkAr1m — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Şubat 2018

Atiker Konyaspor Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Çeyrek finalin 2’nci karşılaşması 8 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, ligde Göztepe, Kayseri ve Osmanlıspor’u geçerek 3 puan alırken, Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u iki maçta da mağlup etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında oynayacağı Atiler Konyaspor'a en son 13 Eylül 2003 yılında mağlup oldu. İki takımın aralarında oynanan iki kupa maçlarından da sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.30'da deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, ilk olarak Sivas Belediyespor, son 16 turunda da Bucaspor'u eledi. Yeşil-beyazlılar da 5. turda Batman Petrolspor'u son 16 turunda ise Trabzonspor'u geçerek çeyrek finale yükseldi.

ETO’O KONYASPOR’DA

Konyaspor, Antalyaspor’da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto’o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaştı.

Ara trasfer döneminde Kardemir Karabükspor’dan Yatabare, Beşiktaş’tan Orkan Çınar ve Göztepespor’dan Adis Jahovic’i renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor’un yıldız oyuncusu Samuel Eto’o’yu anlaşttı. 1 yıllığı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan Eto’o’nun bugün akşam saatlerinde özel uçakla Konya’ya geleceği ve yarın yapılacak antrenmana katılacağı örğenildi.