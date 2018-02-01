Serdar Ali Çelikler: Ali Koç gözyaşı dökecektir daha…

Ünlü futbol yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, bugünkü yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Aziz Yıldırım’ın koltuğu ölse de bırakmayacağını söyleyen Serdar Ali Çelikler, ‘Bunlar Ali Koç’un daha iyi günleri, gözyaşı dökecektir daha’ ifadelerini kullandı. İşte Çelikler’in yazısından satır başları…

‘İŞİ MOSTUROĞLU’NUN ÜZERİNE YIKTI’

Ali Koç'a “3 Temmuz'da kaçtın” da dediler en sonunda. Ama bu ilk salvo ciddi tepki gördü. Aziz Bey baktı ki sadece ‘dışarıdan' “yok artık LeBron James” tepkileri yükselmiyor; içeride de ‘homurdanmalar' var, işi Mosturoğlu'nun üstüne yıktı kendisi konuşmasını yapmaktan vazgeçti. Sıradaki salvo “Sizi buralara almazlar” olacaktır.

‘KOÇ AİLESİNE KADAR GİDER’

Elitizmden bahsedilecek ve “Ali gelirse bu Faruk Ilgaz'larda, Topuk Yaylası'nda falan oturtmaz sizi” kara propagandası yapılacaktır. O da yetmeyecek bu kez “Para vermedi. Mehmet Ali Aydınlar'ı eleştiriyor ama Koç grubu ne yapmış, para vermiş de almamış mıyız” minvalinde propaganda yapılacak. İş daha da ciddileşirse bu iş Koç ailesine kadar gider. Bunlar Ali Koç'un daha iyi günleri demiştim. Ali Bey gözyaşı dökecektir daha. Aziz Bey ölür de o koltuğu bı-ra-ka-maaazzz…

‘ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN’

Hafta boyunca Ali Palabıyık'ı “Fener'in hakemi” yaptılar. Valbuena takıntısı, Hasan Ali tercihi tartışması bir yana da Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun söyleyin, maç Kadıköy'de olsa ve Palabıyık 2 kırmızı kartı Fener lehine atlasa bugün hala ne konuşuluyor olurdu?

‘AZ AĞLAYIN BİRAZ İŞ YAPIN’

Hasan Ali'yi orta sahada sırf Valbuena takıntısı yüzünden oynatan isim Vitor-Dick falan olsa Rıdvan Hoca “Yapmayın etmeyin” mektubu mu yazardı, yoksa Zico döneminde olduğu gibi yönetime açık mektup yazıp, “Bununla devam etmeyin” mi derdi? Yandaş medya bunlarda. Transfer hakkı bunlarda… Sürekli takım bulmak, oradan oraya geçmek bunlarda. Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında; Avrupa ölçüsünde yüksek ücret bunlarda hala “Ama bize sahip çıkılsın” şımarıklığı. Aptal değiliz. Millet nasıl top oynuyor görüyoruz. Artık ağlamayı; “Ama biz de bu memleketin çocuğuyuz” saçmalığını bırakın. Bu tribünlerin bu kadar boş olma sebeplerinden biri de sizin nakıslığınız. Az ağlayın biraz iş yapın.

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‘KULÜPLER BÖYLE SOYULUYOR’

Jahovic, Göztepe'den 850 bin Euro istedi. 650 teklif edilince Konyaspor'a gitti. Göztepe şirket değil de dernek olsaydı, başında hırsız bir yönetici ve taklacı bir menajer işin içinde olsaydı eğer olay şöyle gelişirdi: Jahovic'e “Sana 850 değil, 900 verelim. Ama hesabına 1.350 yatıralım. Sen 450 bin Euro farkı menajerinin hesabına yatır” denirdi. Jahovic, 900 bin Euro alır mutlu olur. Menajer 450 binin 150'sini indirir mutlu olur. Yönetici 300 binini indirir mutlu olur. Kulüp de bir süre sonra batardı. İşte kulüpler böyle soyuluyor. Kulüpler Yasası'nın çıkmasını bu yöneticiler ister mi?