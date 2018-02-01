PAOK’un Türk kökenli kalecisi Alexandros Paschalakis tarihe geçecek!

Yunanistan Ligi’nde Olympiakos ve PAO gibi güçlü ekipleri geride bırakıp liderlik koltuğunda oturan PAOK’un kalesini Türk kökenli Alex Paschalakis koruyor. 937 dakikadır gol yemeyen 1.97’lik dev eldiven, rekora koşuyor

Yunanistan Süper Ligi'nde lider olan PAOK'un kalecisi Alexandros Paschalakis gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Gazete Habertürk’ten Gökhan Türe’nin haberine göre, 19. hafta sonunda sadece 7 gol yiyen Türk kökenli file bekçisi, 937 dakikadır golcülere kalesini kapayıp takımının ligde ilk sırada yer almasında büyük pay sahibi oldu.

Alex, Boluspor'un efsane başkanı ve kurucularından, 7 yıl boyunca Kırmızı-Beyazlı kulübe başkanlık yapan ve takımın 70'li yıllarda 1. lige yükselmesinde önemli rol oynayan Kamil Bilgihan'ın kızı olan Nurcihan Bilgihan ile Yunan eşi Niko Paschalakis'in oğlu…

28 yaşında ve 1.97 boyundaki Atina doğumlu file bekçisi şimdi gözünü Yunanistan'da 1964'ten beri kırılamayan 1088 dakikalık gol yememe rekoruna dikti. Alex, 151 dakika daha kalesini kaparsa, Yunan futbol tarihine adını yazdıracak.

2 DEFA TÜRKİYE’NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

1989 yılında Atina’da doğan futbolcu henüz 17 yaşındayken Galatasaray tarafından keşfedilmiş ve 6 ay boyunca İstanbul’da sarı kırmızılı takımla idmanlara çıkmıştı.

İstanbul’da yaşayan dayısı sayesinde transfer görüşmeleri yapılmış ve 5 yıllık anlaşma sağlanmıştı. Ancak yabancı sayısındaki fazlalık sebebiyle Paschalakis’in lisansı çıkarılamadı.

Paschalakis 2013 yılında da Akhisar tarafından denenmiş ancak beğenilmeyerek transfer edilmemişti.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

Selanikli Türkler'in takımı olan PAOK'a Ağustos 2017'de PAS Giannina'den transfer olan tecrübeli eldiven, kariyerinin en parlak sezonunu yaşıyor.

Türk pasaportu alma hakkı da bulunan yıldız oyuncu, HABERTÜRK'e verdiği demeçte “Türkiye'den teklif gelirse bundan gurur duyarım. Şu anda önceliğim PAOK'un şampiyon olması. Tabii ki gol yememe rekorunu da geliştirmek bana ayrıca mutluluk verir” dedi.

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