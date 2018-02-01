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NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı

NBA'de Dallas Mavericks ve Phoenix Suns'ın karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı. Phoenix forması giyen Isaiah Canaan'ın ayağı kırıldı...
11:551 Şubat 2018
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NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı

İlk periyodun sonunda potaya drive eden Isaiah Canaan, yapılan faulle yere kontrolsüzce düştü.

Sol ayak bileği vücdunun altında kalan Canaan’ın ayağında kırık oluştu.

Yapılan açıklamaya göre Isaiah Canaan bugün bileğinden ameliyat edilecek.

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Dallas Mavericks NBA Phoenix Suns sakatlık
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