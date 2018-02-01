Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman düşman gösterip, tarafınızı seçin diyor

Gazeteci-Yazar Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mehmet Demirkol, NTVSpor’da katıldığı canlı yayında Aykut Kocaman’ın maç sonu açıklamalarını değerlendirirken, tecrübeli teknik adamın ‘Benim hakkımda konuşanlar, benim düşmanım bunlar ‘ diyerek hedef gösterdiğini söyledi.

İşte Demirkol’un açıklamaları…

‘TOP ÇEVİREREK MAÇI ÇEVİRDİ’

Aykut Kocaman, tekdüze gittiği için söylenecek söz bulmak çok zor oluyor. Her seviyeden rakibini oynayamaz hale getiriyor, bu başarı tabi… Dün de top çevirerek maçı çevirdi. Hakem kararlarıyla ilgili söyledikleriyle ilgili de farklı şeyler söyleyemem. Söylediği pozisyonlarda da haklı.”

‘VALBUENA ARTIK YOK, OLMAYACAK’

Fenerbahçe'de Giuliano olmayınca öndeki yetenek düşüyor, Eljif Elmas orada o boşluğu doldurabilir. Valbuena artık yok, olmayacak yani… Aykut Hoca'nın, üzerinde bir Valbuena baskısı olmasa Valbuena dün ilk 11'de çıkabilirdi.

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç gözyaşı dökecektir daha... Ünlü futbol yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, bugünkü yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

‘YABANCIYI MANİPÜLE ETMESİ DAHA KOLAY’

Türkiye'de 3 Temmuz diye bir şey yaşadık, hakem yoktu içerisinde. O yüzden şu an ne olup bittiğini bilemem. Yabancı hakem de olmaz. Adam bütün hayatını Amsterdam'da geçirip buraya maç yönetmeye gelirse onları daha kolay manipüle edersin. Yabancıyı manipüle etmek daha kolay.”

‘KOMUTAN ŞAMPİYON OLAMAYIZ DİYORSA…’

Aykut Kocaman'ın dedikleri doğru ama bizi iki kulvarda da şampiyon yapmazlar, sözüne inanıyorsa hakikaten işi zor. Komutan “şampiyon olamayız” diyorsa o ordudan performans bekleyemezsin. İkinci ihtimal, Aykut Kocaman'ın karşısında olan taraftarı yanına çekmek olabilir. Bu çok politik bir hamledir, bir savaş yaratırsın ve herkes arkana geçer. Bence Aykut Kocaman'ın açıklamaları çok riskliydi ama şu anda belli oranda başarılı oldu. Hayatımda ilk defa benim yaptığım eleştiri, taraftara yeterli gelmiyor. Aykut Kocaman'ın şunu anlaması lazım; taraftarın eleştiri perdesi yorumculardan daha yukarıda. ‘Yorumcu taraftarı yönlendiriyor' diyor. Hayır, taraftar yorumcuyu yönlendiriyor.

‘ÇOK RİSKLİ BİR AÇIKLAMA’

Sen bunu bu şekilde söylersen medya ya da sosyal medya ‘İki kulvarda da şampiyon olmamız zor’ kısmını alır, bitersin. ‘Bu hakemlerle’ kısmı gider, ‘şampiyon olmamız zor’ kısmı taraftarların aklında kalır. Bence çok riskliydi. Sosyal medyada bir hareketlenme de oldu.

‘BENİM SÖYLEDİĞİMLE SANA SIRT ÇEVİRMEZLER’

Fenerbahçe teknik direktörüysen Fenerbahçe taraftarı senin arkanda durur. Biliyorlar 3 Temmuz’u gördüler. Benim söylediğimle sana sırf çevirmezler. Aykut Kocaman bunu biliyor olmalı… Kocaman şunu yapıyor; ‘Benim hakkımda konuşanlar, benim düşmanım bunlar. Tarafınızı seçin’ mesajı veriyor taraftara.

Aykut Kocaman, Giresunspor maçı sonrası patladı: `Bu hakemlerle şampiyon olma ihtimalimiz çok zor` İlgili Haberi Oku

‘BETONU DÖKÜYOR SANATLA İLGİLENMİYOR’

Aykut Hoca çok iyi bir mühendis ama sanatla ilgilenmiyor. Betonu döküyor nasıl göründüğü önemli değil. Yapıyla ilgileniyor, depremde dayanır mı dayanamaz mı diye…

‘BOŞTA OLSA GALATASARAY KAPARDI’

Yatırımını böyle mahvedemezsin. Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’de oynaması lazım veya oynayabileceği başka bir takımda kendini göstermesi lazım. Çünkü bu bir idari konudur. Ozan Tufan’a verilen paranın çıkarılması lazım, bunun için de oynaması lazım. İdari yapı Aykut Kocaman ile konuşup ‘bu oyuncuyu oynatman lazım’ diyebilir. Ozan Tufan boşta olsaydı yüzde 100 Galatasaray’a giderdi. Beşiktaş da alabilirdi ama Ndiaye gitmiş, Fernando en az 1 ay yokken Galatasaray havada kapardı.

‘ALİ KOÇ’UN KALBİ YERİNDEN FIRLAYACAKTI’

Aziz Yıldırım konuşunca yanlış şeyler söylemesi muhtemel biri. O yüzden uzun zamandır konuşmuyor farkındaysan kongrede de onu yaptılar. Ali Koç nasıl heyecanlıydı konuşurken kalbi fırlayacaktı yerinden. Nasıl heyecanlandığını gördün mü? Bunu yaptılar işte. İki tarafın stratejisine bakıyorum Aziz Yıldırım daha iyi. Ama Ali Koç çok iyi çalışıyor.

‘SELÇUK VE TOLGA OYNAYACAK GİBİ’

Galatasaray'a Ndiaye'den ekstra 4 milyon Euro geldi; 12'ye alınıp, 16'ya satıldı. Nagatomo'nun bir sakatlığı yoksa Fatih Terim'in bu oyun anlayışıyla yeniden futbol aşkıyla dolabilir. Nagatomo, sürekli ileri gitmeyi seven birisi, O'na gitme diyorlardı, şimdi ‘git' diyecekler. Galatasaray'ın oyununda Fernando çok önemli. Ndiaye de yok, işleri çok zor. Selçuk ve Tolga oynayacak gibi görünüyor.

‘BELGELERİN YAYINLANMASI LAZIM’

Levent Nazifoğlu, ‘Hepimizin hesapları incelensin, hepimiz para götürmüşüz' dedi. Mustafa Cengiz yönetiminin, en büyük sınavı; Dursun Özbek yönetimine bakış açısı olacak. Dursun Özbek, Ünal Aysal dönemini ortaya koyacağız dedi, hiçbir şey olmadı. Mustafa Cengiz yönetimi, Ndiaye ile ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak belgeleri yayınlaması lazım. Dursun Özbek, bu haberler çıktıktan sonra yeni yönetimi ziyarete gitti, sonra da bunlar yalanlandı.

‘DOĞRU LİGİ SEÇMEK ÖNEMLİ’

Fikret Orman, biz bu işten para kazanmak istiyoruz diyor, Cenk işini sevdik diyor… Cenk'in işi de İngilitere'de zor. Doğru oyunu ve doğru ligi seçmek önemli.