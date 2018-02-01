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Malaga’dan Cenk Gönen’in sözleşmesini feshetti

İspanya Ligi takımlarından Malaga'nın sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
07:351 Şubat 2018
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Malaga’dan Cenk Gönen’in sözleşmesini feshetti

Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk Gönen’in sözleşmesinin fesih edildiği belirtildi.

Kaleci Cenk Gönen’in performansı

29 yaşındaki kaleci Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Cenk, sezon başında Malaga’nın hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle ağır eleştiriler almıştı.

Cenk Gönen’in bonservis bedeli

Malaga’nın sezon başında 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Cenk Gönen’i göndermek istediği daha önce İspanya basınında yer almıştı.

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cenk gönen ispanya malaga transfer
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