Lens galibiyeti nargilecide kutladı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Jeremain Lens Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçının ardından soluğu nargilecide aldı.
Emre Çevik / Sözcü
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Jeremain Lens önceki akşam bir kadınla objektiflere yakalandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Gençlerbirliği maçı sonrası Hollandalı yıldız, Kuruçeşme'deki Huqqa adlı mekana geldi. Araçlarından indikleri sırada art arda patlayan flaşlarla panik yaşadı. Jeremain Lens'in bayan arkadaşı suratını saklamaya çalıştı.