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Lens galibiyeti nargilecide kutladı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Jeremain Lens Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçının ardından soluğu nargilecide aldı.
12:561 Şubat 2018
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Lens galibiyeti nargilecide kutladı

Emre Çevik / Sözcü

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Jeremain Lens önceki akşam bir kadınla objektiflere yakalandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Gençlerbirliği maçı sonrası Hollandalı yıldız, Kuruçeşme'deki Huqqa adlı mekana geldi. Araçlarından indikleri sırada art arda patlayan flaşlarla panik yaşadı. Jeremain Lens'in bayan arkadaşı suratını saklamaya çalıştı.

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huqqa Lens nargile
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