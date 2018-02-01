Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konya GS kupa maçı hangi kanalda? (Türkiye Kupası çeyrek final)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Taraftarlar Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak sorularının yanıtlarını Google üzerinden araştırıyor. Fatih Terim'in gelişi ile yükselişine devam eden sarı-kırmızılılar ilk mücadelede avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki Konyaspor Galatasaray kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu akşam Atiker Konyaspor evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Galatasaray 2003 yılından beri yenilmediği rakibi Konyaspor karşısında avantajlı skor elde edip yoluna devam etmek istiyor. İki takımın aralarında daha önce oynanan iki kupa maçlarından da sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Peki bu akşam oynanacak Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyum’unda oynanacak Konyaspor Galatasaray maçı saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, bugün saat 20.30'da deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, ilk olarak Sivas Belediyespor, son 16 turunda da Bucaspor'u eledi. Yeşil-beyazlılar da 5. turda Batman Petrolspor'u son 16 turunda ise Trabzonspor'u geçerek çeyrek finale yükseldi.

36. GALATASARAY KONYASAPOR MÜCADELESİ

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım 1990-1991 ile 2014-2015 sezonlarında Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray galip geldi. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını Galatasaray, deplasmanda 2-0 kazandı.

KONYASPOR EN SON 2003’TE GALİP GELMİŞTİ

Konyaspor, Galatasaray'a karşı en son galibiyetini ligde 2003-2004 sezonunda 13 Eylül 2003 tarihinde Konya'daki maçta aldı. Bundan sonraki 22 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılılar 19 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka da berabere bitti.

Takımımız Galatasaray ZTK maçının hazırlıklarını tamamladıhttps://t.co/scOM9RaVHC pic.twitter.com/dJ4Zu5lGco — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 31 Ocak 2018

MUHTEMEL 11’LER…

Konyaspor: Serkan, Skubic, Moke, Filipovic, Ferhat, Mehdi, Ali Çamdalı, Orkan, Milosevic, Eto'o, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Latovlevici, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Gomis