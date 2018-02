Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: “Jahovic 3 kat kontrat istedi”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Adis Jahovic'in takımdan ayrılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Süper Lig’de transfer döneminde kadrosuna Demba Ba, Poko, Wallace Reis ve Atakan’ı kadrosuna dahil eden Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil, Atiker Konyaspor’a satılan Adis Jahovic’le ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Jahovic'in Göztepe'ye güzel katkılar sağladığını belirten Mehmet Sepil, "Jahovic'in gitmesini ben de istemezdim. Oğlum bile bana 'Baba nasıl böyle bir şey oldu' diye sordu. Son güne kadar Jahovic'i takımda tutabileceğimizi umut ediyorduk. Cumartesi günü Kayserispor maçından sonra kendisiyle uzun bir görüşme yaptık. Jahovic bizden istediklerinde ısrarlıydı. Kontratının 2.5, 3 katı taleplerde bulundu. Kendisine sezon sonunu beklememizi söyledim. Jahovic'e istediklerini verip onu mutlu edebilirdik ama dengeleri de değiştiremezdik. Eğer Jahovic'e istediklerini verseydik her kontratı devam eden oyuncu bizle tekrar görüşmek isteyecekti. Biz böyle bir şey yapamazdık. Jahovic'in bizde kalması takıma fayda getirmeyecekti" dedi.

“DEMBA BA GÖZTEPE’YE TRANSFER OLAN EN KARİYERLİ OYUNCU”

Jahovic’in 4 aylık sözleşmesinin kaldığını hatırlatan Başkan Sepil, “Bize 1.5 milyon euro bonservis getirdi. Biz de Demba Ba gibi bir oyuncuyu aldık. Demba Ba Göztepe’ye transfer olan en kariyerli oyuncu” diye konuştu. Senegalli golcünün transferini değerlendiren Sepil, “Demba Ba ile 1 hafta telefonla konuştuk. Kendisi Türkiye’ye geri dönmek istiyordu. Oyuncunun Göztepe ile çalışmak istediğini de gördük. Demba Ba ne istediğini bilen, kariyer planlamasını iyi yapar bir kişi. Biz 6 aylık bir sözleşme yaptık. Özellikle kendisi performansa dayalı bir anlaşma yapmak istedi. Kendisini yeniden kanıtlamak istediğini söyledi. Bir sıkıntı yaşanmazsa Demba Ba’nın burada kalmasını isteriz” ifadelerini kullandı. Mehmet Sepil, Jahovic’in ayrılmasının ardından mevcut forvet oyuncularının en iyi şekilde mücadele edeceğini belirterek, “Oyuncularımız potansiyellerini yükselterek, Jahovic’in yokluğunu aratmayacak” yorumunu yaptı.

“GÖZTEPE İÇİN AVRUPA ÇOK GÜZEL OLUR”

Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından 1 puan çıkaran Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, Avrupa kupalarını kovalamaya çalışacaklarını söyledi. Avrupa hedefinin üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını anlatan Sepil, “Avrupa kupalarına katılırsak çok güzel olur. Ancak 2 sene sonra stadımızın hizmete girmesiyle hedefler büyüyecek” dedi. Gürsel Aksel Tesisleri’nin yerine inşa edilen yeni statta çalışmaların sorunsuz gittiği bilgisini de veren Sepil, “Mevcut projedeki kale arkalarının kapasitesini artırmak istiyoruz. Bunun için Futbol Federasyonu’yla konuşacağız. Eğer olursa kale arkalarının kapasitesi 8-10 bin artacak” cümlelerini kullandı. Şu an için altyapılarının oyuncu yetiştirecek kapasitede olmadığını bildiren sarı-kırmızılıların başkanı, “Torbalı tesislerini yapma nedenimiz bu. Bucaspor’dan Atakan gibi gelecek vaad eden bir oyuncu aldık. Atakan kendini kabul ettirmiş bir futbolu. Kendisiyle 2.5 yıllık sözleşme yaptık. Yaşı 18’den küçük olduğu için daha uzun bir mukavele imzalayamadık” diye konuştu.