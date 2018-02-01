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Giresunsporlu Dodo’nun skandal penaltı vuruşu Avrupa basınında

Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Dodo'nun, Fenerbahçe maçında kaçırdığı penaltı vuruşu Avrupa basınında yer aldı.
14:591 Şubat 2018
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Giresunsporlu Dodo’nun skandal penaltı vuruşu Avrupa basınında

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe’yi ağırlayan Giresunspor’da Dodo’nun kaçırdığı penaltı vuruşu büyük yankı uyandırdı.

Mücadelenin 53. dakikasında penaltı kazanan Giresunspor’da, Brezilyalı futbolcu Dodo topun başına geçti. Ağır adımlarla topa ilerleyen Dodo, vuruşu yaparken ayağını yere sürtünce istediği vuruşu yapamadı ve top yandan auta gitti.

Dodo’nun kötü penaltı vuruşu The Guardian, ESPN gibi önemli sitelerde kendisine yer bulurken sosyal medyada da ilginç tepkiler vardı.

Etiketler
dodo Fenerbahçe giresunspor
Son güncelleme: 15:07 | 01.02.2018
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