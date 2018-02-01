Giresunsporlu Dodo’nun skandal penaltı vuruşu Avrupa basınında

Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Dodo'nun, Fenerbahçe maçında kaçırdığı penaltı vuruşu Avrupa basınında yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe’yi ağırlayan Giresunspor’da Dodo’nun kaçırdığı penaltı vuruşu büyük yankı uyandırdı.

Mücadelenin 53. dakikasında penaltı kazanan Giresunspor’da, Brezilyalı futbolcu Dodo topun başına geçti. Ağır adımlarla topa ilerleyen Dodo, vuruşu yaparken ayağını yere sürtünce istediği vuruşu yapamadı ve top yandan auta gitti.

Dodo’nun kötü penaltı vuruşu The Guardian, ESPN gibi önemli sitelerde kendisine yer bulurken sosyal medyada da ilginç tepkiler vardı.

Giresunsporlu Dodo, futbol tarihinin en kötü penaltı vuruşlarından birisini yaptı.pic.twitter.com/c5tkFcJ9un — Golazo (@LigVideo) 31 Ocak 2018

O nasıl bir vuruş Dodo pic.twitter.com/n4gdQTKsbA — Mustafa (@Thedemiroji) 31 Ocak 2018

Kazanılan haksız penaltıyı dışarı atarak fair play ruhunu sahaya yansıtan adam gibi adam Dodo pic.twitter.com/oBRlTz9yht — AslanBaysal (@MABaysal) 31 Ocak 2018

Yarın ülke nüfusu açıklanacak Dodo dan iyi penaltı atabilecek temiz 90 milyon varız … — l.Hüseyin Yıldırım (@notedown578) 31 Ocak 2018

Tarih senide yazacak dodo reyiz pic.twitter.com/pl8KoxklXr — Belözoğlu. (@atavratemre) 31 Ocak 2018

Dodo futbolu bırak kardeşim — Olcay de Paula (@Muhalif1907) 31 Ocak 2018