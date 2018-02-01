Galatasaray’da ‘erken’ kaos!

Galatasaray’ın yeni başkanının seçilmesinin üzerinden 10 gün geçmişken Florya’da ve yönetimde baş ağrıtan gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim ile Sportif A.Ş uyuşmazlığı, sarı-kırmızılı camiada çok can sıkacağa benziyor

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Galatasaray’daki ‘lise' statükosuna karşı Dursun Özbek'in ‘baskın' seçiminde tarihi zafer kazanan Mustafa Cengiz ve yönetimi, başarının sevincini yaşamaya fırsat bulamadan kendini problem deryasının içinde buldu!

Kulüpteki ‘Sarı devrim' henüz 15 gün bile geçmeden yıprandı. Peki ‘Saray'da neler oluyor?

İşte SÖZCÜ'nün derlemesiyle Cimbom'da yeni yönetimin yüzleştiği erken kaos:

ÖDEME KRİZİ YAŞANIYOR

Mustafa Cengiz ve kurmayları, önceki yönetimden kalan birikmiş borçları kucağında buldu. Nakit akışı sorunluydu. Bunun için kısa sürede çalışmalar yapılsa da uzun vadede problemlerin artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GÜZELAYDIN ÜZÜNTÜSÜ

Sportif A.Ş'den el çektirilen Serdar Güzelaydın, Fatih Terim'in göreve gelmesinde anahtar roldeydi. Onun ayrılması Terim'de sıkıntı yarattı. Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas bu sıkıntıya şimdilik çare olamadı.

TERİM’İN İSTEDİKLERİ OLMADI

Fatih Terim'in transfer planları aksadı. Eski yönetimden üç transfer yapma sözü alan Terim, Sportif A.Ş yönetimi değişince umduğunu bulamadı. Hocanın belirlediği listenin alt sıralarındaki isimlerden Nagatomo alındı.

Galatasaray, Badou Ndiaye transferini KAP`a bildirdi Galatasaray, Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye transferinden 16 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alınacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

NDIAYE’NİN GİDİŞİ KIZDIRDI

Cengiz yönetiminin, yapılması gereken ödemeler nedeniyle Ndiaye'yi feda etmesi, Fatih Terim'de hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli hocanın, sorunları çözemeyen Sportif A.Ş üyelerini Florya'da istemediği iddia ediliyor.

PAPERMOON RAHATSIZLIĞI

Mustafa Cengiz, ‘Papermoon Grubu' olarak adlandırılan Fatih Altaylı, Ali Dürüst ve Faruk Süren'le yaptığı seçim ittifakından pişmanlık duymaya başladı. Albayrak ve Elmas'la birlikte ‘çift başlılık oluştu' algısı var.

CENGİZ ARADA KALDI

Sportif A.Ş'deki yöneticilerin, olağanüstü kongrede seçilmiş olan yönetim kurulu üyelerine sormadan kararlar almaları ve bunları medya ile paylaşmaları, yeni Başkan Mustafa Cengiz'in iki grubun arasında kalmasına neden oldu.

CELAL AÇAR ÜZÜNTÜSÜ

Cengiz, yeni düzeni oluşturmak isterken Celal Açar'ın istifası ile sarsıldı. Sürecin kötü yönetilmesiyle yıpranan yeni Başkan, alt kurullarda da istifa sesleri duyuyor. Yönetim içindeki sorunların çözülememesi can sıkıyor.