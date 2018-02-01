Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’de transfer itirafı: Paramız yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor ile berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası yaptığı transfer açıklamasında "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok' bir transfer süreci yaşadık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile son dakikada kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maçın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında maç sonrası açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer dönemini değerlendiren Fatih Terim “Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok’ bir transfer süreci yaşadık” dedi.

Badou Ndiaye: “Beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ederim” Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ile yollarını ayırarak Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, yayınladığı mesajla sarı kırmızılı taraftarlara veda etti İlgili Haberi Oku

Kadroda kalan futbolcularla yola devam edeceklerinin altını çizen Fatih Terim, şunları söyledi:

“Transfere ihtiyacımız var mıydı? Evet… Artık işin transfer dönemi bitti. Bu kadro ile yolumuza devam edeceğiz. Artık çıkan 11’lerin desteklenmesi gerek… Ndiaye’ye de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Nagatomo transferi ile kadromuzda üç değil iki sol bek oldu. Hakan Balta’yı sol bek düşünmemek lazım. Sol bek oynarsa, çok acil durumlarda oynar. Yuto ile Lato, bizde 2 sol bek gibi görünüyor, korkulu rüya göstermeyecekler gibi görüyorum. 2 bekin devamlı gitmesini isteyen anlayışımızda, Hakan Balta’nın yapması zor.”

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-2 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray karşısında yeni transferi Jahovic'in son dakikada attığı golle beraberliği kurtardı. İlgili Haberi Oku

“NAZAR BONCUĞU OLSUN”

Maçı da değerlendiren Fatih Terim, Süper Lig maçı gibi heyecanlı bir Türkiye Kupası maçı oynandığını dile getirerek, “3-2'de yenilebilirdik, o arada 3-1'e, 4-1'e de gelebilirdi. Sonuç itibariyle bu da nazar boncuğu olsun bize. Süre almayan, oynamayan birçok oyuncumuzu görme imkanımız var, onlarında bu şansı değerlendirmelerini istedim. Şöyle baktığımızda dün akşam itibariyle artık transferle ilgili her hangi bir şey söz konusu değil. Mevcuda bakalım, elimizdeki arkadaşlarımıza bakalım ve çıkacak 11'in ya da 11'lerin yanında olalım, onları destekleyelim ki, sezon sonuna kadar bu kadro ile gideceğiz. Böyle baktığımızda bu tip maçlarda Koray'ın, Hakan Balta'nın, Donk'un, Marti'nin yada bir başkasının kalecinin bu fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Kolay değil, çok uzun müddet oynamayan var, hiç süre almayanlar var, 8 ay neredeyse geçmiş. Sonuçta Konya'da deplasmanda çeyrek finalde oynuyorsunuz. Bunu düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımızın hatalarını da yanlışlarını da hoş görmek gerekiyor. Güzel bir maç oldu, Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Gayet herkese bir lig maçı gibi güzel bir maç seyrettirdik, heyecanlı. İkinci maça kaldı sonuç bakalım ne olacak” dedi.

Galatasaray`da `erken` kaos! Galatasaray'ın yeni başkanının seçilmesinin üzerinden 10 gün geçmişken Florya'da ve yönetimde baş ağrıtan gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim ile Sportif A.Ş uyuşmazlığı, sarı-kırmızılı camiada çok can sıkacağa benziyor İlgili Haberi Oku

“ELEYECEĞİZ DİYECEĞİMİZ BİR SONUÇ DEĞİL”

Galatasaray'ın tur şansının sorulması üzerine Fatih Terim, “Favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil” cevabını verdi. Terim ardından şunları söyledi:

“Galatasaray takımı muhakkak ki, 2-2 bizim için iyi bir sonuç İstanbul'da turu geçeriz diye bir düşünce içinde olmayacaktır. Orda da kazanmak için biran evvel golü bulup korkulu bir rüya görmek istemeyeceğiz. Ben oradaki maçında güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü Konya oynamak istiyor. Bizim durumumuz ne olacak, Konya'nın durumu ne olacak. Rotasyona devam mı ederiz, yoksa başka bir kadrolarla mı çıkarız bilmiyorum ama güzel bir eşleşme oldu. İstanbul'da bu güzel oyun devam edecek. İstanbul'a 2-2 ile dönüyoruz küçük de olsa bir avantajımız var ama bu maçtan önce biz favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil.”