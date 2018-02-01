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Formula 1’in yeni sezonu itibariyle artık grid kızları olmayacak

Motor sporlarının en çok izleneni olan Formula 1 yarışları öncesinde pilotların start sinyalini beklediği alanda toplanan ve 'gird kızları' olarak adlandırılan hostesler artık olmayacak.
10:251 Şubat 2018
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Formula 1’in yeni sezonu itibariyle artık grid kızları olmayacak

Uygulamanın 2018 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ile birlikte yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Formula 1 Ticari Operasyonlar Direktörü Sean Bratches, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yıl boyunca hangi alanlarda güncellemeler yapılabileceğini inceledik. Motor sporlarının ruhuyla daha iyi örtüşen değişikliklerin gerekli olduğu kararına vardık” dedi.

 

‘Değerlerimizle örtüşmüyor’

Bratches, “Grid kızları her ne kadar Formula 1 Grand Prix’leri ile özdeşleşmiş bir şey haline gelmiş olsa da, bu geleneğin markamızın temsil ettiği değerlerle örtüşmediğini düşünüyoruz” dedi.

Bratches, ayrıca ‘grid kızları’ uygulamasının Formula 1’in hayranları açısından da uygun olmadığını söyledi.

Formula 1’de 2018 sezonu 25 Mart’ta Avustralya’da düzenlenecek olan Melbourne Grand Prix’i ile başlıyor..

(BBC)

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Etiketler
formula 1 Grid kızları
Son güncelleme: 10:54 | 01.02.2018
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