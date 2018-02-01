Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım’ın ayağının fotoğrafını paylaştı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe maç sonrası resmi internet sitesinden Hasan Ali Kaldırım’ın durumu ile ilgili fotoğrafları paylaştı.