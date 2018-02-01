Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım’ın ayağının fotoğrafını paylaştı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe maç sonrası resmi internet sitesinden Hasan Ali Kaldırım’ın durumu ile ilgili fotoğrafları paylaştı.
Maçın ardından hakemlere sert bir dille eleştiren Tecrübeli Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın açıklamalarından sonra Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'ın krampon dişleri girmiş olan ayağının fotoğrafını paylaşarak hakemlere karşı tepkisini ortaya koydu.
Maçın ilk devresinde A.Ç Giresunspor'un tecrübeli file bekçisi Ahmet Şahin ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.
Son güncelleme: 09:49 | 01.02.2018