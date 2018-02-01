Everton 6 maç sonra kazandı, Chelsea evinde şok yaşadı!

İngiltere'de Premier Lig, 25. hafta mücadeleleri ile devam etti. Bournemouth deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yenerek gecenin sürpriz sonucuna imza atarken Cenk Tosun'un yedek kaldığı maçta Everton, Leicester City'yi 2-1 mağlup etti ve 6 maç sonra galibiyetle tanıştı.

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