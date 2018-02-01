Everton 6 maç sonra kazandı, Chelsea evinde şok yaşadı!
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de 25. hafta maçları oynanırken gecenin şokunu Chelsea yaşadı. Evinde Bournemouth’u ağırlayan Londra ekibi 3-0’lık sürpriz bir yenilgi aldı.
Cenk Tosun’un yedek kulübesinde kaldığı maçta Everton sahasında Leicester City’yi 2-1 mağlup etmeyi başarırken Newcastle United ise Burnley ile 1-1 berabere kaldı.
Chelsea karşısında Bournemouth’a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Callum Wilson, 64. dakikada Junior Stanislas ve 67. dakikada Nathan Ake kaydetti.
Everton’da ise yeni transfer Theo Walcott’un 25. dakikada ve 39. dakikada attığı gollere 71’de Jamie Vardy’nin penaltı golüyle yanıt veren Leicester City’nin beraberlik çabaları ise sonuçsuz kaldı.
Everton bu sonuçla 6 maç sonra kazanarak kritik bir galibiyet elde etmiş oldu.
İşte Premier Lig’de gecenin sonuçları;
CHELSEA 0-3 BOURNEMOUTH
EVERTON 2-1 LEICESTER CITY
NEWCASTLE UNITED 1-1 BURNLEY
SOUTHAMPTON 1-1 BRIGHTON
TOTTENHAM 2-0 MANCHESTER UNITED
STOKE CITY 0-0 WATFORD
MANCHESTER CITY 3-0 WEST BROMWICH