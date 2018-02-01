Eski NBA oyuncusu Rasual Butler trafik kazasında öldü

NBA'de 13 sezon geçiren Rasual Butler, 38 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti.

Eski NBA oyuncusu Rasual Butler, ABD’nin Los Angeles kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Butler’la birlikte 31 yaşındaki eşi Leah LaBelle Vladowski de kazada yaşamını yitirdi. R&B müzik şarkıcısı Leah LaBelle Vladowski, 2004 American İdol yarışmasıyla tanınmıştı.

2.01 boyundaki kısa forvet Rasual Butler ise NBA’de 13 sezonda 8 takımda forma giydi ve 7.5 sayı 2.4 ribaunt ortalamaları tutturdu. 2002 draftının ikinci turunda Miami Heat tarafından seçilerek lige giren Butler son olarak 2015/16’da San Antonio Spurs kadrosunda yer almıştı. Butler, özellikle yüksek dış şut isabet oranıyla tanınıyordu.

Butler’ın ölümünün ardından taziye mesajı paylaşan isimlerden eski takım arkadaşı Dwyane Wade, “O harika bir insandı, ihtiyacı olan herkesin yanındaydı” dedi.

Miami Heat Başkanı Pat Riley ise “Butler bizim için oynamış en iyi insanlardan biriydi. Harika bir oyuncu, takım arkadaşı, çok daha iyi bir insandı” ifadelerini kullandı.