Esir kampındaki Fenerbahçe başkanı; Tevfik Haccar Taşçı

Fenerbahçe’nin 3. Başkanı Tevfik Haccar Taşçı’nın 1. Dünya Savaşı’nda Malta’da esir tutulduğu dönem, bir İngiliz subayının günlüğüne yazdığı not ortaya çıktı. Malta Ulusal Arşivleri’nin yayımladığı bir albümde yer alan 18 Şubat 1915 tarihli not İngiliz yazar Shakespeare’nin oyunundan alınan bir pasajından oluşuyor... Taşçı, esir kampındaki İngiliz subayının günlüğüne en ünlü İngiliz yazarın, en ünlü oyunlarından birinden bir pasaj yaparak zarif ve estetik bir gönderme yapmış...

Malta Ulusal Arşivleri, 1. Dünya Savaşı dönemin Malta'daki esir kamplarında tutulan Türk, Alman, Macar ve Bulgar esirlere dair bir eser yayımladı. “The Salter Album- Encounters in Malta's Prisoner of War Camps“ adlı albüm, 1914-1920 arasında Malta'daki kamplarda görev yapan İngiliz Subay George H. Salter'in günlüklerinden oluşuyor. Salter, kamplarda tanıştığı esirlerden kendi günlüğüne birşeyler yazmalarını veya çizmelerini istemiş. Esirler de kendilerince Salter için hatıra mahiyetinde yazılar yazmışlar. Bu albüme yazanlardan biri de 1909 ile 1910 arasında Fenerbahçe'nin (3.) başkanlığını yapan M. Tevfik Haccar(Taşçı)…

Shakespeare'den alıntı

Malta'da dönemin birçok ünlü ismiyle birlikte esir kamplarında kalan Tevfik Haccar İngiliz subayın günlüğüne, İngilizce olarak dünyaca ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in “Kral 2. Richard” adlı oyununda geçen şu cümleyi yazmış:

“İyi arkadaşlarımı hatırladığımdaki mutluluğumu başka hiçbir şeyde bulamıyorum” (I count myself in nothing else so happy as in a soul remembering my good friends)

Amblemi yaptıran Başkan

Fenerbahçe'nin 3. Başkanı olan Tevfik Haccar Taşçı, Topuz Hikmet'in çizdiği kulübün meşhur amblemini Manchester'de 1910'da ilk kez yaptıran kişi… Tenis sporunun gelişimine katkısıyla da bilinen Taşçı 1979'da 89 yaşında hayatını kaybetti.

(Milliyet)

