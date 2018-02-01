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Emmanuel Emenike, Las Palmas’ta!

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor takımlarında forma giyen Emmanuel Emenike'nin yeni adresi Las Palmas oldu.
07:111 Şubat 2018
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Emmanuel Emenike, Las Palmas’ta!

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor takımlarında forma giyen Emmanuel Emenike’nin yeni adresi İspanya La Liga ekibi Las Palmas oldu.

Son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos’ta forma giyen Nijeryalı golcü, Las Palmas’a transfer oldu.

Las Palmas kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Emmanuel Emenike’nin 30 Haziran 2018 tarihine kadar kiralandığı duyuruldu.

İşte Twitter’dan yapılan o açıklama

01 Şubat 2018 Everton 6 maç sonra kazandı, Chelsea evinde şok yaşadı! İngiltere'de Premier Lig, 25. hafta mücadeleleri ile devam etti. Bournemouth deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yenerek gecenin sürpriz sonucuna imza atarken Cenk Tosun'un yedek kaldığı maçta Everton, Leicester City'yi 2-1 mağlup etti ve 6 maç sonra galibiyetle tanıştı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
emenike ispanya Las Palmas transfer
Son güncelleme: 07:15 | 01.02.2018
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