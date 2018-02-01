Emmanuel Emenike, Las Palmas’ta!
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor takımlarında forma giyen Emmanuel Emenike'nin yeni adresi Las Palmas oldu.
Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor takımlarında forma giyen Emmanuel Emenike’nin yeni adresi İspanya La Liga ekibi Las Palmas oldu.
Son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos’ta forma giyen Nijeryalı golcü, Las Palmas’a transfer oldu.
Las Palmas kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Emmanuel Emenike’nin 30 Haziran 2018 tarihine kadar kiralandığı duyuruldu.
İşte Twitter’dan yapılan o açıklama
La UD cierra la cesión de Emmanuel Emenike, delantero procedente del Olympiacos.https://t.co/viUYlOP55A pic.twitter.com/beaPxIBr8q
— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 31 Ocak 2018
Son güncelleme: 07:15 | 01.02.2018