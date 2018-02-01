Cenk Tosun yanlışlıkla koluna tükürdü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun, yeni takımıyla çıktığı üçüncü maçta çok talihsiz bir an yaşadı.

Premier Lig’in 25.haftasında Everton evinde ağırladığı Leicester City’i yeni transfer Theo Walcott’un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada forma şansı bulamayan ve 90 dakika yedek kulübesinde bekleyen Cenk Tosun’un yaşadığı talihsizlik ise gecenin en çok konuşulan anıydı. Mücadelenin 85.dakikasında yedek kulübesinde otururken görüntülenen Cenk Tosun yere tükürmek isterken yanlışlıkla koluna denk getirdi.

(Görüntüler BeinSports’dan alınmıştır)

Everton 6 maç sonra kazandı, Chelsea evinde şok yaşadı! İngiltere'de Premier Lig, 25. hafta mücadeleleri ile devam etti. Bournemouth deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yenerek gecenin sürpriz sonucuna imza atarken Cenk Tosun'un yedek kaldığı maçta Everton, Leicester City'yi 2-1 mağlup etti ve 6 maç sonra galibiyetle tanıştı. İlgili Haberi Oku

Kameralara yakalanan Tosun’un kolundaki tükürüğü hemen silmeye çalışması da ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler oldukça ilgi çekti.