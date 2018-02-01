Cenk Tosun yanlışlıkla koluna tükürdü
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun, yeni takımıyla çıktığı üçüncü maçta çok talihsiz bir an yaşadı.
Premier Lig’in 25.haftasında Everton evinde ağırladığı Leicester City’i yeni transfer Theo Walcott’un golleriyle 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada forma şansı bulamayan ve 90 dakika yedek kulübesinde bekleyen Cenk Tosun’un yaşadığı talihsizlik ise gecenin en çok konuşulan anıydı. Mücadelenin 85.dakikasında yedek kulübesinde otururken görüntülenen Cenk Tosun yere tükürmek isterken yanlışlıkla koluna denk getirdi.
(Görüntüler BeinSports’dan alınmıştır)
Kameralara yakalanan Tosun’un kolundaki tükürüğü hemen silmeye çalışması da ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler oldukça ilgi çekti.
cenk tosun …. pic.twitter.com/vM2YFgpd0h
— əvrən (@evrenmanchester) 31 Ocak 2018
Son güncelleme: 10:22 | 01.02.2018